Zwei Arbeiter bei Brand im Tunnel verletzt

Die beiden Arbeiter wurden bei dem Feuer verletzt und kamen ins Krankenhaus.

Stmk. Zu den brenzligen Szenen kam es am Montag im Herzogbergtunnel auf der Südautobahn (A2) zwischen Steinberg und Modriach.

Arbeiter löschten Brand

Gegen 17.30 Uhr waren ein 56-jähriger Arbeiter und sein 48-jähriger Kollege mit Reinigungsarbeiten im Tunnel beschäftigt. Laut ersten Erhebungen dürfte dabei eine entzündliche Flüssigkeit zu brennen begonnen haben. Die beiden Männer wurden durch eine Stichflamme verletzt. Der Brand konnte von anderen Arbeitern gelöscht werden.

Die beiden Verletzten wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Modriach aus dem Tunnel geborgen. Der Ältere wurde von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Sein Kollege wurde vom Notarzt erstversorgt und anschließend mit der Rettung ins Spital eingeliefert. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.