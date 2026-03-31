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Campingkocher
© GettyImages Mariia Demchenko

Drama

Feuer wegen Campingkocher: Lkw-Fahrer (60) tot

31.03.26, 09:48
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Laut Polizei dürfte ein Campingkocher einen Brand in einem Lkw ausgelöst haben. Dabei kam ein 60 Jahre alter Ungar ums Leben.

. Der 60-jährige Lkw-Fahrer wurde am Montag in Vorchdorf im Bezirk Gmunden tot in seinem Fahrzeug aufgefunden.

Da der ungarische Lkw-Lenker seit Sonntagmittag nicht mehr erreichbar war, verständigten Kollegen des Toten die Polizei. Der Lkw wurde in der Früh an einer Laderampe in Vorchdorf entdeckt. Aufgrund von Brandspuren und Rissen an der Windschutzscheibe bestand zunächst der Verdacht, es könnte eine Explosion gegeben haben. Die Feuerwehr überprüfte das Fahrzeug, stellte jedoch keinen Gasaustritt fest. Während des Einsatzes wurde der Lenker leblos in der Fahrerkabine gefunden.

Laut ersten Ermittlungen dürfte ein Campingkocher, der in der Fahrerkabine gefunden wurde, ein Feuer ausgelöst haben. Wenig später erlitt der Ungar eine Kohlenmonoxidvergiftung und verstarb.

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