Einbrecher flüchten auf Skiern über Piste

Mitten in der Nacht schlagen zwei Einbrecher in einem Gastronomiebetrieb zu - doch ihre Flucht verläuft alles andere als gewöhnlich: Statt mit dem Auto entkommen die Verdächtigen auf Skiern über die Piste. Die spektakuläre Aktion endet wenig später im Wald.

Tirol. Zwei Einbrecher sind am Montag im Tiroler Ischgl (Bezirk Landeck) nach einer Flucht über die Skipiste festgenommen worden. Die beiden waren gegen 2 Uhr in das Büro eines Gastronomiebetriebs eingebrochen und entwendeten Bargeld, teilte die Polizei mit. Ein dort wohnender Mitarbeiter alarmierte die Polizei. Die Verdächtigen - zwei 19 und 31 Jahre alte Kosovaren - versteckten sich im Wald und wurden dort von Pistenraupenfahrern entdeckt.

Die beiden waren mit Skiern geflüchtet. Die Polizeibeamten wurden mit Pistenfahrzeugen ins Skigebiet Ischgl gebracht. Die Kosovaren wurden schlussendlich in einem Waldstück unterhalb der Piste aufgespürt. Das Duo wurde festgenommen und in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Zudem werden die Eindringlinge bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.