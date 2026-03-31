Pensionisten um Hunderttausende Euro abgezockt

Ein Pensionist tappte in eine Liebesfalle, ein weiterer fiel auf Anlagebetrüger herein.

Salzburg. Zwei Salzburger Pensionisten im Alter von 84 Jahren sind Internetbetrügern ins Netz gegangen und haben hohe Geldbeträge verloren. Eines der beiden Opfer fiel auf die vermeintliche Liebe eines Mannes herein, den er im Oktober auf einer Dating-Plattform kennengelernt hatte und der ihm vortäuschte, Bargeld und Goldbarren nach Salzburg zu schicken. Für die vermeintlichen Speditionskosten überwies der Senior insgesamt 43.000 Euro.

Polizei ermittelt

Das zweite Opfer ging Anlagebetrügern auf den Leim. Laut Polizei gaben sich die Unbekannten als Mitarbeiter einer von dem Pensionisten genutzten Handelsplattform aus. Sie verleiteten ihn dazu, eine Fernzugriffssoftware zu installieren. Dadurch verschafften sich die Kriminellen Zugriff auf das Mobiltelefon und den Computer des 84-Jährigen und führten in der Vorwoche Geldüberweisungen in Höhe von rund 200.000 Euro durch. Die Polizei hat in beiden Fällen Ermittlungen aufgenommen.