Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
  6. Bundesliga
Carney Chukwuemeka
© Getty

Bei 2:0-Sieg

So verhalf der ÖFB Chukwuemeka zur BVB-Startelf

06.04.26, 11:06
Teilen

Bei seinem Debüt für Österreich gegen Ghana erzielte Carney Chukwuemeka seinen ersten Treffer, im Spiel danach wurde er schon besungen. Obendrein stand er für den BVB erstmals seit Jänner wieder in der Startelf - und das dank dem ÖFB.

Schlussendlich wurde es ein 2:0-Erfolg für die Dortmunder im Topspiel gegen den VfB Stuttgart, aktuell Vierter in der Tabelle. Dafür mussten die Schwarzgelben aber ihr inneres Bayern channeln, denn die Siegtreffer von Adeyemi (90.+4) und Brandt (90.+6) erst in der Nachspielzeit - also ähnlich wie bei den Bayern beim 3:2 gegen Freiburg, wo der Sieg in der 99. Minute klar gemacht wurde.

Zu diesem Zeitpunkt stand der Neo-Österreicher nicht mehr auf dem Feld, dafür aber erst zum zweiten Mal 2026 in der Startformation. Was das ÖFB-Team damit zu tun hat, verriet BVB-Coach Niko Kovac gegenüber Sky: "Wir haben uns für Carney entschieden, weil er schöne Momente hatte mit der Nationalmannschaft in Österreich. Er hat sein Debüt gegeben, ein Tor geschossen. Diesen Rückenwind wollen wir ausnutzen."

Argumente für die WM 2026

Wirklich nutzen konnte der 22-Jährige das Momentum aber nicht, bis zu seiner Auswechlslung in der 64. Minute blieb er eher blass. Positiv aber: Er setzte sich gegen Brandt durch, der dafür spät eingewechselt wurde und traf.

Chukwuemeka wird nun aber hoffen, sich wieder mehr in die Pläne seines Coaches gearbeitet zu haben, um seine eigenen Chancen auf den WM-Zug mit Österreich hoch zu halten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen