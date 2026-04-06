So verhalf der ÖFB Chukwuemeka zur BVB-Startelf

Bei seinem Debüt für Österreich gegen Ghana erzielte Carney Chukwuemeka seinen ersten Treffer, im Spiel danach wurde er schon besungen. Obendrein stand er für den BVB erstmals seit Jänner wieder in der Startelf - und das dank dem ÖFB.

Schlussendlich wurde es ein 2:0-Erfolg für die Dortmunder im Topspiel gegen den VfB Stuttgart, aktuell Vierter in der Tabelle. Dafür mussten die Schwarzgelben aber ihr inneres Bayern channeln, denn die Siegtreffer von Adeyemi (90.+4) und Brandt (90.+6) erst in der Nachspielzeit - also ähnlich wie bei den Bayern beim 3:2 gegen Freiburg, wo der Sieg in der 99. Minute klar gemacht wurde.

Zu diesem Zeitpunkt stand der Neo-Österreicher nicht mehr auf dem Feld, dafür aber erst zum zweiten Mal 2026 in der Startformation. Was das ÖFB-Team damit zu tun hat, verriet BVB-Coach Niko Kovac gegenüber Sky: "Wir haben uns für Carney entschieden, weil er schöne Momente hatte mit der Nationalmannschaft in Österreich. Er hat sein Debüt gegeben, ein Tor geschossen. Diesen Rückenwind wollen wir ausnutzen."

Argumente für die WM 2026

Wirklich nutzen konnte der 22-Jährige das Momentum aber nicht, bis zu seiner Auswechlslung in der 64. Minute blieb er eher blass. Positiv aber: Er setzte sich gegen Brandt durch, der dafür spät eingewechselt wurde und traf.

Chukwuemeka wird nun aber hoffen, sich wieder mehr in die Pläne seines Coaches gearbeitet zu haben, um seine eigenen Chancen auf den WM-Zug mit Österreich hoch zu halten.