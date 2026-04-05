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Deutsche Bundesliga

Punkteteilung bei beiden Ostersonntag-Partien

05.04.26, 19:58
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Union Berlin hat St. Pauli im Abstiegskampf der Bundesliga auf Distanz gehalten.  

Im Stadion An der Alten Försterei trennten sich die Berliner und die Hamburger am Sonntag 1:1. Bei sechs noch ausstehenden Spielen bleibt Unions Vorsprung auf die Kiezkicker auf Platz 16 bei komfortablen sieben Punkten. Die Hamburger gingen durch Mathias Pereira Lage (25.) in Führung, die Gastgeber, bei denen Leopold Querfeld durchspielte, glichen dank Andrej Ilic (52.) aus.

Der 1. FC Köln verhinderte indes beim Debüt von Trainer Rene Wagner den nächsten Rückschlag. Die Rheinländer erkämpften bei Eintracht Frankfurt nach 0:2-Rückstand noch ein 2:2. Im ersten Spiel nach der Trennung von Coach Lukas Kwasniok bleiben die Kölner um Florian Kainz (Ersatz) aber tief im Abstiegskampf, der Vorsprung auf St. Pauli und den Relegationsplatz beträgt nun zwei Punkte. Frankfurt ist Siebenter.

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