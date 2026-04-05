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© Getty Images

Serie A

5:2 gegen Roma - Inter legte im Serie-A-Titelkampf vor

05.04.26, 23:15
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Nach drei Ligaspielen ohne Dreier ist Inter Mailand in Italiens Fußball-Serie-A auf die Siegerstraße zurückgekehrt. 

Der Tabellenführer gewann am Ostersonntag daheim gegen AS Roma deutlich 5:2.

Der wiedergenesene Lautaro Martinez traf für die "Nerazzurri" doppelt, Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram und Nicolo Barella steuerten die weiteren Inter-Tore bei. Die Mailänder haben nun neun Zähler Vorsprung auf den Stadtrivalen AC, der am Montag im Schlager beim Dritten Napoli antritt.

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