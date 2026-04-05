5:2 gegen Roma - Inter legte im Serie-A-Titelkampf vor

Nach drei Ligaspielen ohne Dreier ist Inter Mailand in Italiens Fußball-Serie-A auf die Siegerstraße zurückgekehrt.
Der Tabellenführer gewann am Ostersonntag daheim gegen AS Roma deutlich 5:2.
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Der wiedergenesene Lautaro Martinez traf für die "Nerazzurri" doppelt, Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram und Nicolo Barella steuerten die weiteren Inter-Tore bei. Die Mailänder haben nun neun Zähler Vorsprung auf den Stadtrivalen AC, der am Montag im Schlager beim Dritten Napoli antritt.