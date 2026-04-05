© Getty Images Serie A 5:2 gegen Roma - Inter legte im Serie-A-Titelkampf vor

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Nach drei Ligaspielen ohne Dreier ist Inter Mailand in Italiens Fußball-Serie-A auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Der Tabellenführer gewann am Ostersonntag daheim gegen AS Roma deutlich 5:2. Leipzig gewinnt historisches Österreicher-Duell

Fan-Eklat bei Rapid trotz Sektorsperre

2:0 - Sturm Graz setzt sich nach Sieg bei Rapid in der Tablle ab Der wiedergenesene Lautaro Martinez traf für die "Nerazzurri" doppelt, Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram und Nicolo Barella steuerten die weiteren Inter-Tore bei. Die Mailänder haben nun neun Zähler Vorsprung auf den Stadtrivalen AC, der am Montag im Schlager beim Dritten Napoli antritt.

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