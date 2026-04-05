Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
Rapid Sturm
© GEPA

4 Punkte Vorsprung

2:0 - Sturm Graz setzt sich nach Sieg bei Rapid in der Tablle ab

Von
05.04.26, 18:54
Teilen

Meister Sturm Graz hat sich mit einem klaren 2:0-Sieg in einem hitzigen Oster-Kracher gegen Rapid Wien an der Tabellenspitze abgesetzt. Die Steirer liegen nun vier Punkte vor dem Verfolger-Trio Rapid, Salzburg und LASK und fünf Punkte vor der Wiener Austria.

Sturm Graz hat sich mit einem Sieg im Topspiel der 25. Runde im Meisterrennen der Fußball-Bundesliga Luft verschafft. Die Grazer feierten am Ostersonntag bei Rapid einen 2:0 (1:0)-Auswärtserfolg und bauten den Vorsprung auf die Grün-Weißen, Salzburg und den LASK auf vier Zähler aus. Albert Vallci (13.) und Seedy Jatta (52.) nach einem Patzer von Rapid-Goalie Niklas Hedl schossen effiziente Grazer zu einem verdienten Erfolg in Hütteldorf.

+++ Das Spiel im oe24-LIVE-TICKER zum Nachlesen +++

Für den Meister war der erste Sieg über Rapid in dieser Saison ein wichtiger Schritt in Richtung Titelverteidigung. Rapid verabsäumte nach zuletzt drei Erfolgen den Sprung an die Tabellenspitze und erlitt einen herben Dämpfer im Titelrennen.

Sturms Spielmacher Otar Kiteishvili sah das Gipfeltreffen in Wien zunächst von der Bank aus. Der Georgier war mit einer Oberschenkelblessur aus der Länderspielpause zurückgekehrt. Im Tor feierte Daniil Khudiakov nach langer Verletzungspause sein Bundesliga-Saisondebüt. Aufseiten Rapids fehlte Linksverteidiger Jannes Horn gesperrt.

Vallci brachte Meister in Front

Die 16.110 Zuschauer im strafbedingt noch einmal teilgesperrten Allianz-Stadion sahen einen sehr aktiven Beginn der Hütteldorfer, der unbelohnt blieb. Die erste Großchance war den Gästen aus Graz vorbehalten. Kapitän Jon Gorenc Stankovic verzog aus zentraler Position (7.), weckte damit seine Mitspieler sichtlich auf. Nach einer Ecke landete der Ball über Umwege bei Vallci, der einen satten Volley zum 1:0 unter die Latte setzte.

Rapid Sturm
© GEPA

Ein Missverständnis in der Rapid-Defensive brachte just die nächste Topchance. Gizo Mamageishvili zirkelte den Ball an die Außenstange (20.). Die grün-weiße Anfangsoffensive war zu diesem Zeitpunkt längst abgeflacht. Trotz knapp 70 Prozent Ballbesitz gelang es Rapid nicht, in Hälfte eins eine nennenswerte Torchance zu erspielen. Auch Sturm blieb nach dem Stangenschuss bis zur Pause weitgehend ungefährlich.

Hedl-Patzer führte zu 2:0

Dies änderte sich nach Wiederbeginn schlagartig. Zunächst konnte Serge-Philippe Raux-Yao nach einer Hereingabe von Mamageishvili in höchster Not noch klären (46.). Die nächste Chance mündete unter kräftiger Mithilfe von Niklas Hedl im 2:0. Einen harmlosen Abschluss von Hödl ließ der Rapid-Keeper fallen, Jatta staubte ab. Rapid war um eine schnelle Antwort bemüht. Andreas Weimann traf aus kurzer Distanz die Innenstange, ein Tor hätte aufgrund einer knappen Abseitsstellung nicht gezählt (54.).

Nach 71 Minuten feierte das einstige grün-weiße Wunderkind Yusuf Demir nach der Rückkehr zu Rapid sein Comeback in der Bundesliga. Aber auch er schaffte es ebenso wie seine Teamkollegen zuvor nicht, offensiv zwingende Chancen zu kreieren. Zwei Minuten nach Demir kam auch Sturms Kiteishvili ins Spiel. Mit dem Spielmacher brachten die Grazer den Auswärtssieg ohne Probleme über die Zeit

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen