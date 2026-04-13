Farben-Duell im MQ: Wien feiert 25 Jahre Enzi

Pink oder Gelb? Im Wiener MuseumsQuartier steht jetzt alles im Zeichen der Farbe – und eines Jubiläums, das viele kennen.

Zum 25. Geburtstag der legendären Enzi-Möbel lädt das MQ am 16. April zur großen Photochallenge. Besucher sollen in ihrer Lieblingsfarbe erscheinen und vor Ort eine 360-Grad-Kamera ausprobieren. Im Mittelpunkt: die neuen Enzi-Farben „Punschkrapferlrosa“ und „Sodazitronengelb“.

Extras für die Schnellsten

Wer früh kommt, hat die besten Chancen: Die ersten zehn Teilnehmer sichern sich exklusive VIP-Bags. Die Aktion startet um 17 Uhr im MQ-Haupthof und soll vor allem junge Wiener anlocken. Mit bunten Farben, Fotos und Goodies macht das MuseumsQuartier sein Vierteljahrhundert zum Event für alle.