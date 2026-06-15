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Sexuelle Aggression

Spanischer Nationalspieler muss 8,5 Jahre in Haft

RIFU, MIYAGI, JAPAN - JULY 31: Rafa Mir #9 of Team Spain celebrates after scoring their side's second goal during the Men's Quarter Final match between Spain and Cote d'Ivoire on day eight of the Tokyo 2020 Olympic Games at Miyagi Stadium on July 31, 2021 in Rifu, Miyagi, Japan. (Photo by Koki Nagahama/Getty Images)
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Der spanische Fußballprofi Rafa Mir ist wegen des Vorwurfs der sexuellen Aggression gegen eine junge Frau zu achteinhalb Jahren Gefängnis und Schadenersatz in Höhe von 64.000 Euro verurteilt worden.
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Der 28-jährige Valencia-Stürmer, der in der abgelaufenen Saison als Leihspieler bei Elche mit ÖFB-Teamspieler David Affengruber zusammengespielt hatte, hatte schon im September 2024 zwei Nächte hinter Gittern verbringen müssen, nachdem ihn eine 23-Jährige angezeigt hatte.

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SPAIN - MAY 28: Footballer Rafa Mir on his arrival at the Provincial Court of Valencia, on 28 May, 2026 in Valencia, Valencian Community, Spain. The criminal trial analyses the events that occurred in August 2024 following a complaint of sexual assault and battery filed by a young woman, a case for which the Public Prosecutor's Office is requesting a sentence of ten and a half years in prison for the athlete, while the prosecution maintains their respective requests for sentencing ahead of the oral hearing sessions. (Photo By Jorge Gil/Europa Press via Getty Images)
© Europa Press via Getty Images

Damals kam er unter Auflagen auf freien Fuß. Mir beteuert seine Unschuld. Die sexuellen Handlungen seien einvernehmlich erfolgt, betonten er und sein Anwalt. "Ich bin mit der Entscheidung nicht einverstanden, und wir werden in den kommenden Tagen Berufung einlegen. Ich habe weiterhin Vertrauen in das Justizsystem", teilte Mir nach dem Urteil auf Instagram mit. Der in demselben Strafverfahren angeklagte Fußballer Pablo Jara wurde ebenfalls wegen sexueller Aggression gegen eine zweite Frau zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.

ELCHE, SPAIN - MARCH 01: Rafa Mir of Elche CF celebrates scoring his team's second goal during the LaLiga EA Sports match between Elche CF and RCD Espanyol de Barcelona at Estadio Manuel Martinez Valero on March 01, 2026 in Elche, Spain. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)
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Vom Sportler vergewaltigt

Die 23-Jährige hatte bei der Anzeige angegeben und im Prozess wiederholt, sie sei am 1. September 2024 in der Villa Mirs in Valencia von dem Sportler vergewaltigt worden. Aus den Gerichtsakten geht hervor, dass die 23-Jährige angab, sie habe sich unter Tränen gegen Mir gewehrt. Jara wurde vorgeworfen, eine Freundin der 23-Jährigen bedrängt und schließlich halbnackt aus der Villa geworfen zu haben.

Mir spielte im Nationalteam

Mir nahm mit dem spanischen Nationalteam 2021 an den Olympischen Spielen in Tokio teil. Spanien kam damals ins Endspiel, musste sich aber nach einem 1:2 gegen Brasilien nach Verlängerung mit der Silbermedaille zufriedengeben. Mir erzielte damals in sechs Begegnungen drei Tore, alle im Duell gegen die Elfenbeinküste.

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