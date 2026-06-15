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Mehrere Klagen nach ORF-Wahl geplant

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Der neu gewählte ORF-Generaldirektor Clemens Pig und ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher im Rahmen der ORF-Generaldirektorenwahl am Freitag, 12. Juni 2026, im ORF-Zentrum in Wien.
© APA/MAX SLOVENCIK
"Anzeige wegen Postenschacher" geprüft.
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Die von der FPÖ nominierten ORF-Stiftungsräte würden gleich mehrere Klagen nach der ORF-Wahl vorbereiten, bestätigt FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker oe24.

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v.l. Stiftungsratsvorsitzender Heinz Lederer, der neu gewählte ORF-Generaldirektor Clemens Pig und Stv. Stiftungsratsvorsitzender Gregor Schütze im Rahmen der ORF-Generaldirektorenwahl am Freitag, 12. Juni 2026, im ORF-Zentrum in Wien.
v.l. Stiftungsratsvorsitzender Heinz Lederer, der neu gewählte ORF-Generaldirektor Clemens Pig und Stv. Stiftungsratsvorsitzender Gregor Schütze im Rahmen der ORF-Generaldirektorenwahl am Freitag, 12. Juni 2026, im ORF-Zentrum in Wien. © APA/MAX SLOVENCIK

Besonders viel versprechen sich die Blauen offenbar von der Klage nach dem EU-Media-Freedom-Gesetz. Denn offenbar seien die Fristen zwischen Ausschreibung und Hearing kürzer als es die EU vorsehe.

Vorverlegung der ORF-Wahl

Ironie der Geschichte: Die FPÖ hatte nach der Causa Weißmann auf eine Vorverlegung der ORF-Wahl gedrängt.

ORF-Wahl von Clemens Pig

Sollte die EU der Klage recht geben, müsste die ORF-Wahl von Clemens Pig – der einstige APA-CEO ist designierter ORF-Chef – wiederholt werden. Auch das Land Burgenland prüft derzeit noch mögliche Klagen.

"Anzeigen gegen Unbekannt"

Zudem schweben über dem ganzen noch "Anzeigen gegen Unbekannt" wegen des Verdachts des "Postenschacher", berichtet Hafenecker. Ob diese tatsächlich eingebracht werde, sei noch offen.

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