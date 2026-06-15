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Minister erteilt kürzeren Ferien klare Absage

ABD0009_20260506 - WIEN - ÖSTERREICH: Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) am Mittwoch, 6. Mai 2026, anl. einer Sitzung des Ministerrats im Bundeskanzleramt in Wien. - FOTO: APA/HELMUT FOHRINGER
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Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) stellt in oe24 klar, dass es so schnell keine kürzeren Sommerferien geben wird.
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Neun Wochen dauern die Schulferien im Sommer in Österreich. Die Frage nach kürzeren Sommerferien bewegt zwar Eltern, sie sei aber nicht im Regierungsprogramm verankert. Dementsprechend kann der Minister hier wohl nichts so schnell ändern. Die neun Wochen scheinen einbetoniert.

Aus dem Büro von Wiederkehr heißt es gegenüber oe24: "Die Frage nach einer Verkürzung der Sommerferien stellt sich für uns derzeit nicht. Wir haben im Regierungsprogramm den Ausbau der Sommerschule fixiert. Damit ist sichergestellt, dass jene Kinder und Jugendlichen, die es brauchen, in den letzten beiden Ferienwochen Lerninhalte auffrischen können, um so einen Startvorteil im neuen Schuljahr zu haben." Lehrer können freiwillig an der Sommerschule arbeiten, Pflicht dazu gibt es keine.

Summer City Camps in Wien

Es gibt einzelne Bundesländer wie Wien (Summer City Camps) oder das Burgenland, die jetzt schon zusätzliche Angebote anbieten.

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