"Vater Schnitten": Wirbel um FPÖ-Werbeaktion

Die FPÖ wirbt mit "Vater Schnitten" zum Vatertag.

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"Danke an alle Väter", schreibt die FPÖ Simmering auf ihrer Facebook Seite. Zum Vatertag gab's von der Bezirks-FPÖ "Vater Schnitten", die auf der Straße verteilt wurden. Dabei handelte es sich offensichtlich um Manner Schnitten, die mit dem blauen Logo und Slogan überklebt wurden.

Das ruft Erinnerungen hervor. Denn schon 2018 gab es zwischen der FPÖ und Manner rechtliche Streitigkeiten. Damals warb die heutige Salzburger FPÖ-Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek mit "Marlene mag man eben". Eine Anlehnung an den Werbeslogan von Manner. Svazek musste schlussendlich das Branding der Kampagne überkleben.

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Bei der Werbeaktion der FPÖ Simmering wird es allerdings nicht so weit kommen. Gegenüber dem "Kurier" erklärt Manner-Sprecherin Karin Steinhart: "Da ist nichts dabei, was unsere Markenrechte verletzen würde". Das Unternehmen könne hier - nach Rücksprache mit der Rechtsabteilung - nichts dagegen tun.

"Es tut uns sehr weh, wenn wir politisch vereinnahmt werden"

Aber: "Es tut uns sehr weh, wenn wir politisch vereinnahmt werden. Denn Manner ist für alle da."

Manche Aktionen würden das Wiener Traditionsunternehmen allerdings freuen. Etwa, wenn Außenministerin Beate Meinl-Reisinger die berühmten Schnitten als typisch österreichisches Produkt nach New York mitnehme.