Neuer Hotspot für Kaffeeliebhaber und Nachtschwärmer

Mit dem Café Crimson hat im 2. Bezirk ein neues Lokal eröffnet, das Specialty Coffee, vegane Kuchen und Bar-Feeling bis spät am Abend verbindet.

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Im 2. Bezirk hat mit dem Café Crimson ein neues Lokal eröffnet, das mehr sein will als nur ein klassisches Café. In der Rueppgasse setzen Amir und seine Frau Newsha auf Specialty Coffee, hausgemachte vegane Kuchen und ein Konzept, das sich vom Vormittag bis spät in die Nacht zieht.

"Da wir bereits einige Erfahrung in der Gastronomie gesammelt haben, war es schon länger unser Wunsch, etwas Eigenes aufzubauen", erzählen die beiden Betreiber. Mit Crimson haben sie sich diesen Traum erfüllt, inklusive klarer Idee: ein Ort, der Qualität, Gastfreundschaft und Atmosphäre verbindet.

Dunkelrot als Markenzeichen

Schon der Name verrät das Konzept. "Crimson" steht für Dunkelrot, "eine Farbe, die wir beide sehr mögen", so Amir und Newsha. Von der Einrichtung über Getränke bis hin zu einzelnen Süßspeisen findet sich das Farbthema wieder und soll dem Café eine unverwechselbare Identität geben.

Kleine Karte, große Qualität

Kulinarisch setzt das neue Café bewusst auf eine reduzierte, dafür hochwertige Auswahl. Angeboten werden Kaffeespezialitäten, Drinks mit und ohne Alkohol sowie täglich frisch gebackene vegane Kuchen in limitierter Stückzahl.

"Unser Ziel ist es, von Anfang an auf hochwertige Zutaten zu setzen, auch wenn die Kosten gerade in der Startphase hoch sind", so die Betreiber. Gleichzeitig wolle man ein breites Angebot zu fairen Preisen ermöglichen.

© Gastro.News

Signature Drinks als Highlight

Besonderes Augenmerk liegt auf den Eigenkreationen: dem Crimson Latte, der heiß oder kalt serviert wird. Dazu kommen hausgemachte Cookies und Kuchen, die teilweise ebenfalls in verschiedenen Rottönen gestaltet sind und das Konzept optisch unterstreichen.

Treffpunkt für Studierende und Nachtschwärmer

Das Café soll bewusst ein Ort zum Verweilen sein. Neben einem Innenbereich gibt es auch einen Garten. Besonders Studierende stehen im Fokus, sie erhalten 20 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment.

"Wir wollten einen gemütlichen und entspannten Ort schaffen, an dem sich Gäste wohlfühlen und gerne auch längere Zeit verbringen können", so das Betreiberpaar gegenüber Gastro.News. Gleichzeitig sei Crimson für alle Altersgruppen offen.

Vom Café zur Abendlocation

Auffällig sind auch die Öffnungszeiten: Unter der Woche ist bis 22 Uhr geöffnet, am Wochenende sogar bis Mitternacht. Damit entwickelt sich das Lokal zunehmend zum abendlichen Treffpunkt mit Bar-Charakter.

"Obwohl wir ein Café sind, wird Crimson durch die große Auswahl an alkoholischen Getränken und die Abendzeiten auch zu einem beliebten Treffpunkt", erklären Amir und Newsha.