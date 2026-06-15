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Ölpreis sinkt

Spritpreise endlich billiger

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ARBÖ-Experte gibt Entwarnung an alle Autofahrer. Benzin und Diesel werden günstiger.
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Der Iran-Krieg hat die Dieselpreise auf weit über 2 Euro getrieben, auch Super-Benzin wurde deutlich teurer. Jetzt gibt Sebastian Obrecht, Experte beim Autofahrerklub ARBÖ in oe24 Entwarnung: "Nach dem Iran-USA-Abkommen dürften die Preise jetzt deutlich sinken. Rohöl hat sich schon verbilligt. Jetzt müssen die Tankstellen und Mineralölkonzerne nachziehen." Tatsächlich stürzte das Barrel Rohöl (159 Liter) am Montag auf 84 Dollar, nachdem es im April bei über 120 Dollar gehandelt wurde.

Sprit wurde bereits billiger: Es geht weiter runter

Die Tankstellen dürfen ihre Preise grundsätzlich immer senken. Teurer werden darf es aber nur einmal am Tag zu Mittag.

Schon am Montag lagen die Preise für Diesel bei 1,80 Euro und für Super bei 1,71 Euro pro Liter.  Das ist jeweils 3 Cent billiger als am Freitag. Tendenz sinkend.

“Das ist immer noch weit höher als vor dem Konflikt, aber es geht in die richtige Richtung.”

Sebastian Obrecht, Experte beim Autofahrerklub ARBÖ

Rohöl soll wieder frei fließen

Meerenge. Etwa 150 Schiffe durchfuhren die Straße von Hormuz noch im Februar im täglichen Durchschnitt – bis der Iran-Krieg den Verkehr fast komplett zum Erliegen brachte. Nach mehr als drei Monaten Krieg soll der wichtige Seeweg wieder öffnen, nachdem die USA und der Iran sich auf ein Rahmenabkommen geeinigt haben. Nach Angaben der International Maritime Organisation vom Mai stecken in der Region rund 20.000 Seeleute, Hafenarbeiter und Offshore-Besatzungen fest. Für sie ist wieder Freiheit in Sicht, wenn das Öl fließt.

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