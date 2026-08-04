Das casht Edin Dzeko bei Schalke 04

Anfang des Jahres kam Altmeister Edin Dzeko zu Schalke 04 und glänzte sofort, nun unterzeichnete der 40-Jährige einen neuen Vertrag.

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Auch sein künftiges Gehalt ist nun detailliert bekannt. Dabei war der Bosnier zuerst nicht bereit, die schlussendlichen Zahlen zu akzeptieren, wie die "Bild" berichtet.

Allerdings einigten sich Sportvorstand Frank Baumann und Dzeko persönlich, ohne Berater, in Dubrovnik.

Nur im Idealfall Schalkes Topverdiener

Nun unterschrieb Dzeko einen leistungsbezogenen Vertrag mit einem fixen Grundgehalt von rund 900.000 Euro im Jahr, so die "Bild".

Dazu kommen aber noch einige Boni: Steht der 40-Jährige bei einem S04-Sieg am Platz, gibt’s gleich mal 20.000 Euro obendrauf. Immerhin ein Drittel davon bei einem Remis.

Allerdings ist die Siegprämie auch vom Platz abhängig, bei den Rängen fünf bis zwölf gibt es mehr als die 20.000. Noch weiter steigt die Prämie in den Top vier.

Schaffen die Königsblauen im ersten Jahr zurück in der Bundesliga den Klassenerhalt, winken weitere 100.000 Euro. Alles in allem kann der Routinier also rund 1,35 Millionen Euro verdienen. Damit wäre er Topverdiener.