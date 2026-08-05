Rekordtief der Donau legt Mammut-Knochen frei

Ein außergewöhnlicher Fund in Bulgarien: Im Flussbett der Donau sind die Überreste eines vermutlich jahrtausendealten Mammuts aufgetaucht. Sichtbar wurden die Knochen durch den außergewöhnlich niedrigen Wasserstand der Donau.

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Nach wochenlangen Hitzeperioden und anhaltender Trockenheit sind die Pegel in Teilen Europas auf ein Rekordtief gesunken. Dadurch kommen an Stellen, die normalerweise unter Wasser liegen, immer wieder Überreste aus längst vergangenen Zeiten zum Vorschein.

Im Dorf Ryahovo im Norden Bulgariens entdeckte ein Anwohner die ungewöhnlichen Knochen Ende Juli. Die Dorfbewohner informierten daraufhin Fachleute des Regionalen Historischen Museums in Ruse.

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Museumsdirektor Nikolay Nenov erklärt: "Gestern rief eine Person aus dem Dorf Ryahovo an, und zusammen mit dem Bürgermeister sagten sie, dass sie sehen konnten, was möglicherweise Knochen von uralten Tieren sind. Wir haben einen Spezialisten aus dem Museum geschickt, und er identifizierte sie als Mammutknochen. Bisher haben sie einen Unterkiefer, zwei Stoßzähne und möglicherweise eine Rippe registriert, aber morgen früh werden wir ihren Transport organisieren. Ein Boot wird eingesetzt, und ein Transporter wird eingesetzt; sobald sie im Museum angekommen sind, können wir sie ausstellen. Danach muss ihre Konservierung beginnen, und die genaue Art dieses Mammuts muss bestimmt werden."



Die Knochen sollen geborgen und anschließend untersucht und konserviert werden.

Wie das Tier einst an diese Stelle gelangte, ist noch unklar.

"Auf dieser Höhe des Flusses, der Donau, gab es in früheren Jahrhunderten, Jahrtausenden wahrscheinlich einen Sumpf, in dem dieses Mammut gestorben ist, aber wir werden mehr wissen, wenn wir wieder dorthin gehen."

Auch die genaue Art des Mammuts ist bislang unbekannt. In der Region sind vier Arten von Rüsseltieren und drei Mammutarten bekannt.

"Wir haben vier Arten von Rüsseltieren und insbesondere drei Arten von Mammuts; wir wissen nicht, zu welcher Art dieses hier gehört. Wenn wir die Objekte sammeln und Spezialisten kommen und wir sie der Öffentlichkeit zeigen, werden wir wissen, um welche Art es sich handelt. Wahrscheinlich handelt es sich nicht um eine Herde; vielleicht ist es nur ein einzelnes Individuum, aber wir werden mehr wissen, sobald wir das Material gesammelt haben."

Weitere Untersuchungen können zeigen, wie alt die Überreste sind, zu welcher Mammutart das Tier gehörte und unter welchen Umständen es verendete.