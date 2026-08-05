Linz ist im Bäder-Preisvergleich Top

Im kommunistischen Graz kostet ein Badetag 2,90 Euro mehr als in den Bädern der Linz AG.

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Linz zählt im Hauptstädtevergleich über das Jahr gesehen (Hallenbad und Freibad) zu den allergünstigsten Städten für Schwimmbäder.

Erwachsene bezahlen aktuell 5,80 Euro für eine Tageskarte, Kinder 2,90 Euro für eines der vier Bäder der Linz AG. "Damit liegt Linz deutlich unter den Preisen vieler anderer Städte und schafft besonders leistbare Rahmenbedingungen für Erholung und Freizeit, sagt Vizebürgermeisterin Karin Leitner (SPÖ).

Zum Vergleich: In Graz kostet ein Badetag in den meisten Freibädern 8,70 Euro, in Wien sind 8,10 fällig. In Wien gibt es heuer erstmals eine 1-Monats-Karte. Die Bade-Tageskarte in der Stadt Innsbruck kommt auf 6,60 Euro, in Salzburg auf 6,20 Euro.

After-Work-Schwimmen

Linz ist nicht überall eine Länge voraus: After-Work-Schwimmen kostet im Welser Freibad Welldorado ab 16.30 Uhr nur 2,70 Euro, der Tageseintritt kostet sechs Euro.

In den Linzer Freibädern werden ab 17 Uhr 4,20 Euro kassiert, in Steyr gilt der Kurztarif ab 16.30 Uhr und kostet 5,20 Euro.

Gratis Kinderfreibäder

Für Kinder bietet Linz eigene Freibäder, die noch bis Ende August nur von den Kleinen bis 12 Jahre genutzt werden können. Für Begleitpersonen ist das Schwimmen nicht vorgesehen. Ein Kinderbad steht unter Denkmalschutz: Am Kabinentrakt des Kinderfreibades Karlhof in der Weigunystraße 18 in Urfahr ist eine Sonnenuhr mit römischen Zahlzeichen angebracht.