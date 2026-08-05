Oberösterreich
TV
E-Paper
Immo
Österreich

PEILSTEIN

Mühlviertler Wolf zum Abschuss frei

Wolf
© oe24
Im Bereich Peilstein und Schlägl soll ein Rudel mit drei Wölfen unterwegs, heißt es aus der Jägerschaft.
OE24 auf Google bevorzugen

In den vergangenen Tagen kam es im Gemeindegebiet von Peilstein (Bez. Rohrbach) zu wiederholten Wolfssichtungen. Dabei kam es im Nahbereich von Siedlungen und landwirtschaftlichen Anwesen zu Vergrämungsmaßnahmen gegenüber einem Wolf. In beiden Fällen hielt sich der Wolf in unmittelbarer Nähe zu bewohnten Gebäuden bzw. Viehweiden auf und reagierte zunächst nicht auf die Vergrämungsmaßnahmen. Erst nach wiederholten und intensivierten Vergrämungsversuchen entfernte sich das Tier.

Für Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) ist die Situation klar: "Die natürliche Scheu vor dem Menschen ist eine entscheidende Grenze. Wenn ein Wolf diese Scheu verliert und wiederholt in unmittelbarer Nähe von Menschen, Wohnhäusern und landwirtschaftlichen Anwesen auftaucht, müssen wir entschlossen reagieren. Der Schutz der Menschen und unserer bäuerlichen Familienbetriebe hat für mich oberste Priorität."

Aufgrund dieses Verhaltens in der Nähe des Menschen ist das Tier nach den Regelungen der Oö. Wolfsmanagementverordnung als Risikowolf einzustufen und darf entnommen werden. Die Entnahmefrist endet am Samstag, 29. August.

Auch interessant

Ariana Grande: Sorge um den Star

Hitzefrei: Wirtin sperrt Lokal zu

Mode zum Dahinschmelzen: UNIQLO & Langnese launchen die süßeste Sommer-Kollektion

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Tränen bei Schiri – ER pfeift das WM-Finale

Mühlviertler Wolf zum Abschuss frei

300 Polizisten für sichere Heim-Ski-WM

Gigantischer Stromausfall legt Berlin lahm

Autofahrer prallt gegen parkenden Lkw - tot

Mondscheinbummel-Shoppingnacht in Gmunden

Handgranaten in Schrebergarten gefunden

Brennender Mann rettete sich durch Sprung ins Pool

Linz ist im Bäder-Preisvergleich Top

Papst muss sich dringender Operation unterziehen