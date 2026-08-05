Mühlviertler Wolf zum Abschuss frei

Im Bereich Peilstein und Schlägl soll ein Rudel mit drei Wölfen unterwegs, heißt es aus der Jägerschaft.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

In den vergangenen Tagen kam es im Gemeindegebiet von Peilstein (Bez. Rohrbach) zu wiederholten Wolfssichtungen. Dabei kam es im Nahbereich von Siedlungen und landwirtschaftlichen Anwesen zu Vergrämungsmaßnahmen gegenüber einem Wolf. In beiden Fällen hielt sich der Wolf in unmittelbarer Nähe zu bewohnten Gebäuden bzw. Viehweiden auf und reagierte zunächst nicht auf die Vergrämungsmaßnahmen. Erst nach wiederholten und intensivierten Vergrämungsversuchen entfernte sich das Tier.

Für Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) ist die Situation klar: "Die natürliche Scheu vor dem Menschen ist eine entscheidende Grenze. Wenn ein Wolf diese Scheu verliert und wiederholt in unmittelbarer Nähe von Menschen, Wohnhäusern und landwirtschaftlichen Anwesen auftaucht, müssen wir entschlossen reagieren. Der Schutz der Menschen und unserer bäuerlichen Familienbetriebe hat für mich oberste Priorität."

Aufgrund dieses Verhaltens in der Nähe des Menschen ist das Tier nach den Regelungen der Oö. Wolfsmanagementverordnung als Risikowolf einzustufen und darf entnommen werden. Die Entnahmefrist endet am Samstag, 29. August.