In Rosario gestorben
Lionel Messi trauert um seinen Vater Jorge (68)
Bereits während der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko war bekannt geworden, dass Jorge Messi schwer erkrankt war. Nun wurde bekannt, dass er an Bauchspeicheldrüsenkrebs litt.
Auch Manager
Auch Lionel Messi hatte während des Turniers angedeutet, dass ihn die schwierige Situation seines Vaters belastete. Nach seinem Hattrick im ersten Gruppenspiel gegen Algerien war der Superstar in Tränen ausgebrochen. Anschließend sagte Messi: "Es hatte nichts mit dem Sport zu tun. Ich habe einige schwierige und komplizierte Tage durchgemacht."
Jorge Messi war nicht nur der Vater des Weltstars, sondern über viele Jahre auch dessen Manager und enger Berater. Er spielte eine wichtige Rolle bei einigen der größten Karriereschritte seines Sohnes. So war er unter anderem an Messis Wechsel vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain beteiligt. Auch der spätere Transfer zu Inter Miami wurde von ihm begleitet.
Mit dem Tod seines Vaters verliert Lionel Messi eine der wichtigsten Personen in seinem Leben und seiner außergewöhnlichen Karriere.
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