Lionel Messi trauert um seinen Vater Jorge (68)

Lionel Messi trauert um seinen Vater. Jorge Messi, der Vater des argentinischen Fußballstars, ist am Freitagabend im Alter von 68 Jahren in einer Klinik in seiner Heimatstadt Rosario gestorben.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Bereits während der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko war bekannt geworden, dass Jorge Messi schwer erkrankt war. Nun wurde bekannt, dass er an Bauchspeicheldrüsenkrebs litt.

Auch Manager

Auch Lionel Messi hatte während des Turniers angedeutet, dass ihn die schwierige Situation seines Vaters belastete. Nach seinem Hattrick im ersten Gruppenspiel gegen Algerien war der Superstar in Tränen ausgebrochen. Anschließend sagte Messi: "Es hatte nichts mit dem Sport zu tun. Ich habe einige schwierige und komplizierte Tage durchgemacht."

LUSAIL CITY, QATAR - DECEMBER 18: Jorge Messi, father and agent of Lionel Messi - holding his son's trophy of 'Best player of the World Cup - following the FIFA World Cup Qatar 2022 Final match between Argentina and France at Lusail Stadium on December 18, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by Jean Catuffe/Getty Images) © Getty Images

Jorge Messi war nicht nur der Vater des Weltstars, sondern über viele Jahre auch dessen Manager und enger Berater. Er spielte eine wichtige Rolle bei einigen der größten Karriereschritte seines Sohnes. So war er unter anderem an Messis Wechsel vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain beteiligt. Auch der spätere Transfer zu Inter Miami wurde von ihm begleitet.

Mit dem Tod seines Vaters verliert Lionel Messi eine der wichtigsten Personen in seinem Leben und seiner außergewöhnlichen Karriere.