Serie-A-Klub schnappt sich ÖFB-Duo

Gleich zwei Teamspieler stehen vor dem Wechsel nach Italien.

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Die beiden Österreicher Florian Grillitsch und Romano Schmid könnten vor einem überraschenden Wechsel nach Italien stehen. Nach Informationen von Transfer-Insider Fabrizio Romano befinden sich die ÖFB-Teamspieler in fortgeschrittenen Gesprächen mit Aufsteiger Frosinone Calcio. Der Transfer soll bereits kurz vor dem Abschluss stehen.

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Interessante Option

Für Grillitsch wäre der Wechsel ein Neustart in der Serie A. Der 30-Jährige hat seinen Vertrag bei Sporting Braga aufgelöst und könnte daher ablösefrei nach Frosinone wechseln.

Bei Romano Schmid ist die Situation anders: Der 26-jährige Offensivspieler steht noch bei Werder Bremen unter Vertrag, weshalb für den Österreicher eine Ablösesumme fällig wäre. Zu den genauen finanziellen Details machte Romano bislang keine Angaben.

WINDISCHGARSTEN,AUSTRIA,03.SEP.25 - SOCCER - OEFB, Oesterreichischer Fussball-Bund, training. Image shows Romano Schmid and Florian Grillitsch (AUT). Photo: GEPA pictures/ Christian Moser © GEPA pictures/ Christian Moser

Frosinone kehrt nach einer starken vergangenen Saison in die Serie A zurück. Der Klub belegte in der Serie B den zweiten Platz und sicherte sich damit den direkten Wiederaufstieg. Seit diesem Sommer steht der Verein zudem unter der Führung eines US-Investors.

Für Grillitsch und Schmid könnte sich damit schon bald ein neues Kapitel im italienischen Fußball eröffnen.