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Transfer-Knall

Serie-A-Klub schnappt sich ÖFB-Duo

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Vier österreichische Fußballspieler sprechen bei einem Training auf dem Spielfeld miteinander.
© GEPA pictures/ Armin Rauthner
Gleich zwei Teamspieler stehen vor dem Wechsel nach Italien.
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Die beiden Österreicher Florian Grillitsch und Romano Schmid könnten vor einem überraschenden Wechsel nach Italien stehen. Nach Informationen von Transfer-Insider Fabrizio Romano befinden sich die ÖFB-Teamspieler in fortgeschrittenen Gesprächen mit Aufsteiger Frosinone Calcio. Der Transfer soll bereits kurz vor dem Abschluss stehen.

Interessante Option

Für Grillitsch wäre der Wechsel ein Neustart in der Serie A. Der 30-Jährige hat seinen Vertrag bei Sporting Braga aufgelöst und könnte daher ablösefrei nach Frosinone wechseln.

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Bei Romano Schmid ist die Situation anders: Der 26-jährige Offensivspieler steht noch bei Werder Bremen unter Vertrag, weshalb für den Österreicher eine Ablösesumme fällig wäre. Zu den genauen finanziellen Details machte Romano bislang keine Angaben.

Zwei österreichische Fußballspieler im Trainingsanzug gehen nebeneinander auf einem Sportplatz.
WINDISCHGARSTEN,AUSTRIA,03.SEP.25 - SOCCER - OEFB, Oesterreichischer Fussball-Bund, training. Image shows Romano Schmid and Florian Grillitsch (AUT). Photo: GEPA pictures/ Christian Moser © GEPA pictures/ Christian Moser

Frosinone kehrt nach einer starken vergangenen Saison in die Serie A zurück. Der Klub belegte in der Serie B den zweiten Platz und sicherte sich damit den direkten Wiederaufstieg. Seit diesem Sommer steht der Verein zudem unter der Führung eines US-Investors.

Für Grillitsch und Schmid könnte sich damit schon bald ein neues Kapitel im italienischen Fußball eröffnen.

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