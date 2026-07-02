Heimo und Beatrice Turin: Romantische Überraschung zum Hochzeitstag

Heimo und Beatrice Turin feiern Hochzeitstag. Nach vier gemeinsamen Jahren steht für die beiden aber kein Luxus-Event auf dem Plan.

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Vor vier Jahren gaben sich der Unternehmer und das Model das Ja-Wort. Seitdem sind die beiden nicht nur geschäftlich ein Team, sondern auch im Leben. Und das funktioniert gut.

Überraschung mit großem Rosenstrauß

"Ich bin noch genauso verliebt in Bea wie am ersten Tag", freut sich Heimo im oe24-Talk. Zum Hochzeitstag überraschte er seine Bea mit einem riesigen Rosenstrauß. Auch das Model schwärmt noch immer in den höchsten Tönen von ihrem Mann.

Heimo und Beatrice Turin © Privat

Fußball statt großer Jubiläumsparty

"Die vier Jahre sind wie im Flug vergangen und ich freue mich auf viele weitere Jahre mit Heimo", erklärt Bea glücklich. Eine große Party gibt es am Donnerstag aus einem ganz besonderen Grund allerdings nicht. Die Prioritäten sind für diesen speziellen Abend klar gesetzt.

Ein Sieg als Ehe-Geschenk

Heimo und Beatrice verzichten nämlich auf eine klassische Feier und verbringen den Abend stattdessen bei einem Public Viewing. "Wir schauen uns gemeinsam das Match gegen Spanien an und halten Österreich die Daumen. Ein Sieg wäre das perfekte Geschenk zum Hochzeitstag", fiebert Bea dem WM-Match entgegen. Damit endet der Hochzeitstag für das Paar vor der Leinwand.