Schlager-Star Naschenweng postet emotionale Botschaft

Der Waldbrand im Lesachtal erschüttert auch Melissa Naschenweng. In einem emotionalen Posting meldet sich die gebürtige Lesachtalerin nun zu Wort und dankt den vielen Einsatzkräften vor Ort.

Der massive Löscheinsatz im Lesachtal wird noch das gesamte Wochenende über andauern. Am Samstag kommen weitere Hubschrauber zur Unterstützung ins Krisengebiet, sodass insgesamt sieben Maschinen gegen die Flammen fliegen. Melissa Naschenweng verfolgt die Geschehnisse in ihrer Heimat mit großer Betroffenheit. "Es tut weh, solche Bilder aus meiner Heimat zu sehen", postete die Schlagersängerin am Freitag in ihrer Instagram-Story. Gleichzeitig richtete sie einen Appell an die Helfer: "Danke an alle, die unter so schwierigen Bedingungen im Einsatz sind. Passt’s guat auf eich auf."

© Instgram/melissa_naschenweng

Das Feuer war bereits am Donnerstagabend im Bereich Promeggen ausgebrochen und hatte sich aufgrund der extremen Trockenheit rasch auf rund 70 Hektar ausgedehnt. Am Freitag waren bereits 32 Feuerwehren vor Ort, unterstützt von fünf Hubschraubern des Innenministeriums und des Bundesheeres. Am Samstag wird die Flotte weiter aufgestockt. Ein zusätzlicher Polizei-Hubschrauber, eine Maschine des BMI sowie ein Black-Hawk-Transporthubschrauber verstärken das Team. Insgesamt rücken heute wieder rund 200 bis 220 Männer und Frauen der Feuerwehr an, um den Brand im schwer zugänglichen Gelände zu bekämpfen.

Häuser bisher erfolgreich geschützt

Das oberste Ziel der Einsatzkräfte bleibt es, die Wohnhäuser vor dem Feuer zu bewahren. "Das ist uns bisher zum Glück gelungen", erklärte Bürgermeister Bernhard Knotz gegenüber "Kleine Zeitung". Obwohl sich die Lage am Samstag ein bisschen beruhigt hat, bleibt er aufgrund von Glutnestern im Boden und wechselnden Winden vorsichtig optimistisch. Die Sicherheit der Einsatzkräfte steht bei der Bekämpfung aus der Luft und am Boden an erster Stelle.