In Baden
Horror-Hitze: Frau stirbt bei Spaziergang
Am Sonntagnachmittag kam es im Helenental bei Baden zu einem tödlichen Notfall. Zahlreiche Menschen hielten sich entlang des Schwechat-Flusses auf, als eine Frau während eines Spaziergangs plötzlich zusammenbrach.
Auch interessant
Herzstillstand am Waldweg
Nach dem Sturz erlitt die bereits erkrankte Frau einen Herzstillstand. Ersthelfer leiteten umgehend die Rettungskette ein und verständigten die Einsatzkräfte. Rettung, Notarzt, Polizei und Feuerwehr rückten zu der abgelegenen Einsatzstelle aus. Zusätzlich machten sich Helfer der Lebensretter-App auf den Weg.
Feuerwehr unterstützt Einsatz
Zur Unterstützung wurden die Freiwillige Feuerwehr Baden Weikersdorf sowie die Feuerwehr Baden-Stadt alarmiert. Die Einsatzkräfte halfen bei der laufenden Reanimation, errichteten einen Sichtschutz und brachten zusätzliches Material vom weiter entfernt abgestellten Rettungswagen zur Unglücksstelle.
Hilfe kam zu spät
Da sich zahlreiche Spaziergänger und Familien in der Umgebung aufhielten, wurde der Einsatzbereich besonders abgeschirmt. Zudem unterstützten ausgebildete Rettungssanitäter aus den Feuerwehren die medizinischen Einsatzkräfte.
Trotz aller Maßnahmen konnte das Leben der Frau nicht gerettet werden. Sie starb noch an der Einsatzstelle. Ihr Ehemann war während des gesamten Einsatzes anwesend.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden