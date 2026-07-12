Bücher
TV
E-Paper
Kultur

Hit-Thriller

Nugent: Sally & wie sie die Welt sieht

Judith Leopold
von
Frau mit kurzem Haar signiert ein Buch und lächelt in die Kamera.
© Emilia Hesse/Steidl Verlag
SELTSAME SALLY DIAMOND
OE24 auf Google bevorzugen

Sally Diamond lebt sehr zurückgezogen, mag nur ganz wenige Menschen, liebt Routinen und trägt immer die gleichen paar Kleidungsstücke. Sally wohnt mit ihrem Dad zusammen und als dieser stirbt, befolgt sie seine Anweisung, ihn mit dem Müll zu entsorgen.

Auch interessant

Trippolt: Reise ins neue Leben

Hadler: Die Suche nach dem Mörder

Vom Wollen und Brauchen

Das ist allerdings nicht für alle in Ordnung und plötzlich interessieren sich Medien, Polizei und ein Fremder für sie.

Buchcover von "Seltsame Sally Diamond" von Liz Nugent mit einer Frau in Schwarz-Weiß dargestellt.
Nugent © Gutkind Verlag

Plötzlich großes Interesse für Sally

Seltsame Sally Diamond ist das fünfte Buch der irischen Schriftstellerin Liz Nugent, die für ihre Werke bereits vielfach ausgezeichnet wurde. Es ist die Geschichte einer - der Titel stellt es klar - seltsamen Protagonistin, die plötzlich viel Aufmerksamkeit bekommt. Das ist zuerst ein großer Schock für die Frau, doch der erste Schritt für sie, endlich mehr über ihre schreckliche Kindheit herauszufinden.

Sally ist eine wundersame Protagonistin voller Spleens, sie ist neurodivers, über vierzig und es ist spannend, beim Entdecken der Welt und ihrer Vergangenheit dabei zu sein. Zudem ist die extravagante Geschichte von Liz Nugent spannend und mitreißend. Für alle Fans der Autorin: Ein neues Buch - Die Wahrheit über Ruby Cooper - ist auch ab dem 30. Juli zu haben.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Schätte: Das ist die neue Bachmann-Preisträgerin

DELLERT: Weg mit der Scham

Hollywood und Dolce Vita

Ein (fast) perfektes Hotel

Vadlau: Der Weg zum guten, langen Leben

Jelinek: Sogar die Tauben schimpfen über Benko

Hadler: Die Suche nach dem Mörder

Trippolt: Reise ins neue Leben

Vom Wollen und Brauchen

Nugent: Sally & wie sie die Welt sieht