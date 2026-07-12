Nugent: Sally & wie sie die Welt sieht

SELTSAME SALLY DIAMOND

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Sally Diamond lebt sehr zurückgezogen, mag nur ganz wenige Menschen, liebt Routinen und trägt immer die gleichen paar Kleidungsstücke. Sally wohnt mit ihrem Dad zusammen und als dieser stirbt, befolgt sie seine Anweisung, ihn mit dem Müll zu entsorgen.

Das ist allerdings nicht für alle in Ordnung und plötzlich interessieren sich Medien, Polizei und ein Fremder für sie.

Nugent © Gutkind Verlag

Plötzlich großes Interesse für Sally

Seltsame Sally Diamond ist das fünfte Buch der irischen Schriftstellerin Liz Nugent, die für ihre Werke bereits vielfach ausgezeichnet wurde. Es ist die Geschichte einer - der Titel stellt es klar - seltsamen Protagonistin, die plötzlich viel Aufmerksamkeit bekommt. Das ist zuerst ein großer Schock für die Frau, doch der erste Schritt für sie, endlich mehr über ihre schreckliche Kindheit herauszufinden.

Sally ist eine wundersame Protagonistin voller Spleens, sie ist neurodivers, über vierzig und es ist spannend, beim Entdecken der Welt und ihrer Vergangenheit dabei zu sein. Zudem ist die extravagante Geschichte von Liz Nugent spannend und mitreißend. Für alle Fans der Autorin: Ein neues Buch - Die Wahrheit über Ruby Cooper - ist auch ab dem 30. Juli zu haben.