Hadler: Die Suche nach dem Mörder

FIREWATCH: von Colin Hadler.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der aus Graz stammende und in Wien lebende Autor Colin Hadler wurde einer breiteren Leserschaft Anfang der 2020er bekannt durch Romane wie Hinterm Hasen lauert er oder Ancora: Die Zeit ist gegen dich, der 2023 für den Glauser-Preis in der Kategorie bester Jugendkrimi nominiert war.

Suspense-Romance

Nun hat Hadler, der auch schon als Theaterschauspieler tätig war, einen neuen Roman herausgebracht. Firewatch heißt er und zählt zum Genre Suspense-Romance, was so viel heißt, dass Liebe und Spannung zentrale Themen sind, und hier spielt Freundschaft auch eine entscheidende Rolle.

Colin Hadler © dtv

Robin kennt den Mörder seines besten Freundes Aaron. Und er ist fest entschlossen, ihn auf eigene Faust zu überführen: Ein Jahr zuvor übernahm Aaron als Ferienjob die Firewatch in einem Nationalpark in Kalifornien. Dort trifft er auf den Kian, der nebenan stationiert ist.

Pageturner

Aaron ist von Kian magisch angezogen, doch spürt er auch, dass dieser etwas zu verbergen hat. Als Aaron seinen Posten verlässt, kehrt er nicht mehr zurück. Hadler hat hier einen rasanten Text verfasst, der uns intensiv in diese Geschichte um Leidenschaft und Verbrechen saugt. Ein wahrer Pageturner!