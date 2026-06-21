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KLJAJIC: Macht und Mythos

Judith Leopold
von
Samra Kljajic
© Maja Topcagic
FEMME FATALE: Buch über weibliche Macht.
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In den sozialen Medien widmet sich die Wiener Autorin Samra Kljajic schon länger historischen Fakes und Fakten. Ihre Art, mit Geschichte umzugehen, Zusammenhänge schmackhaft aufzubereiten, kommt gut an. Einige ihrer Videos gingen bereits viral.

Herrscherinnen, Mütter, Verführerinnen

Nun hat Kljajic ihr zweites Buch veröffentlicht. In Femme fatale - Weibliche Macht im Schatten der Geschichte spürt sie Frauen-Stereotypen nach, darunter: Herrscherinnen, Mütter, Verführerinnen.

Was steckt hinter den Figuren, die uns vermeintlich so vertraut sind? Sehr viel Mythos, wie die Autorin zeigt. Denn meist waren Lebenswege von Frauen einbetoniert. Gelang es manchen, doch auszubrechen, mussten sie oft einen hohen Preis zahlen. Kljajic nimmt uns Lesende hinter die Kulissen vermeintlich altbekannter Geschichte mit und dröselt Missverständnisse auf.

Femme fatale
Femme fatale © dtv

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Sie stellt uns Circe vor, Morgana (le Fay), Eva, Lilith, Kleopatra oder Maria I., wie sie wirklich gesehen werden müssen, frei vom patriarchalen Blick auf sie.

Gelungen ist hier ein Buch, das Frauen zeigt, wie sie waren, nicht, wie jemand sie gerne gehabt hätte. Und das auf spannende, kluge und sehr informative Art.

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