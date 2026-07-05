Vom Wollen und Brauchen

ZU VIEL VON ALLEM... von Michael Lehofer.

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"Verwöhnung macht unglücklich", so der Psychiater und Philosoph Michael Lehofer über die Erkenntnis nach einer zufälligen Begegnung mit drei jungen Frauen im Zug. Eine hatte ihm geschildert, dass sie zwar auf die Butterseite des Lebens gefallen ist, jedoch trotzdem unglücklich sei.

Wünsche & Bedürfnisse

Im Vorwort zu seinem Buch Zu viel von Allem und zu wenig vom Richtigen erklärt Lehofer zudem, dass wir Menschen oft unsere Wünsche mit unseren Bedürfnissen verwechseln. Das ist ein interessanter Ansatz, dem viel abzugewinnen ist. Der Mythos des innerlich leeren Rockstars oder des gelangweilten Millionär-Paares beinhaltet eben doch Wahrheiten. Doch wie finden wir zu unserem wahren Selbst, das auf seine Bedürfnisse achtet? Lehofer fängt beim Anfang an, beim Kindsein, jenem Zustand, der noch ohne Masken und vorgegebene Rollen auskommt.

Michael Lehofer © cp pictures

Leben zum Blühen bringen

In kompakten, dichten Texten verhandelt Lehofer die, wie er es nennt, "Pflicht, sein Leben zum Blühen zu bringen". Die Kapitel drehen sich um Lebendigkeit, Stille, Sorgen, Dankbarkeit oder Warten. Lehofers Buch bietet viele Impulse, sich selbst Fragen zu stellen und vielleicht zu finden, was man wirklich braucht.