BACHMANN: Neues zum 100er

Am 25. Juni wäre Ingeborg Bachmann 100 Jahre geworden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ingeborg Bachmann gilt bis zum heutigen Tag als eine der einflussreichsten Schriftstellerinnen unseres Landes. Vielschichtig. Am 25. Juni wäre sie 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass wird groß gefeiert und ihre Person neu beleuchtet. Das Werk der 1973 in Rom verstorbenen schreibenden Künstlerin umfasst Lyrik, Belletristik und zahlreiche Briefwechsel. Gespräche. Mit Wir müssen wahre Sätze finden – Gespräche in Rom und anderswo ist nun ein neues Buch erschienen, in dem Bachmann mit verschiedenen Gesprächspartner:innen (darunter Gerda Haller, die wenige Monate vor dem Tod der Schriftstellerin ein filmisches Porträt für den ORF anfertigte) in den Jahren 1956 bis 1973 über ihre Einflüsse, Wirkung beim Publikum oder die Rolle von Frauen spricht.

Die oft schwer greifbare Dichterin wirkt in diesen Unterredungen nahbar, an vielen Stellen gewährt sie ihrem Gegenüber einen tiefen Einblick in ihre (Gedanken-)Welt. Ein feiner Band, um sich auf Bachmann einzulassen, abseits ihrer Werke und ihres Lebens mehr über sie zu erfahren.

Auswahl. In Kino, TV und Radio ist Bachmann freilich auch ein Schwerpunkt im Juni: Bis 22. Juni läuft im Wiener Metro Kinokulturhaus noch die Retrospektive Ingeborg Bachmann on screen.

Film. Regina Schillings neuer Porträtfilm Ingeborg Bachmann – Jemand, der einmal ich war mit Sandra Hüller ist ab dem 25. Juni in den Kinos zu sehen. Ingeborg Bachmann – Dichten für die Wahrheit heißt eine neue TV-Dokumentation von Barbara Frank, die am 22. Juni (23.15 Uhr, ORF 2) erstmals gezeigt wird.

Radio. Ö1 bietet gleich 25 Sendungen für Interessierte an. Los geht es am 15. Juni.

Bachmann-Preis

Auch bei den "Tagen der deutschsprachigen Literatur", in deren Rahmen alljährlich der Bachmann-Preis verliehen wird, ist dieses Jahr Feierlaune angesagt - sie finden zum 50. Mal statt und werden mit einem Empfang in ihrem ehemaligen Wohnhaus eröffnet.

Auswahl. In Kino, TV und Radio ist Bachmann freilich auch ein Schwerpunkt im Juni: Bis 22. Juni läuft im Wiener Metro Kinokulturhaus noch die Retrospektive Ingeborg Bachmann on screen.

Film. Regina Schillings neuer Porträtfilm Ingeborg Bachmann – Jemand, der einmal ich war mit Sandra Hüller ist ab dem 25. Juni in den Kinos zu sehen. Ingeborg Bachmann – Dichten für die Wahrheit heißt eine neue TV-Dokumentation von Barbara Frank, die am 22. Juni (23.15 Uhr, ORF 2) erstmals gezeigt wird.

Radio. Ö1 bietet gleich 25 Sendungen für Interessierte an. Los geht es am 15. Juni.