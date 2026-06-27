Bücher
TV
E-Paper
Kultur

"UNSHAME"

DELLERT: Weg mit der Scham

Judith Leopold
von
Frau in pinkem Badeanzug liegt auf Magazinen mit bunten Titelblättern.
© Lisa Pardey
UNSHAME heißt das neue Buch von Moderatorin und Autorin Louisa Dellert.
OE24 auf Google bevorzugen

Es war einmal ein kleines Mädchen, das wenig gemein hatte mit den Popstars auf ihren Postern. Sie wurde gemaßregelt beim Pommesessen und weinte in Umkleidekabinen, weil es sich für seinen Körper schämte. Das Mädchen war Moderatorin und Autorin Louise Dellert und was sie erlebt hat, ist kein Märchen, sondern Realität.

Intimer und ehrlicher Einblick ins Leben

Dellert war früher Fitness-Influencerin und hat sich intensiv mit ihrem Aussehen beschäftigt, besonders damit, dünn zu sein. Auf ihren sozialen Kanälen gibt sie nun einen sehr offenen und oft intimen Einblick dazu, was dieser Druck mit ihrer körperlichen und psychischen Gesundheit gemacht hat. Ihre Regel blieb aus, die Gedanken kreisten nur um Essen und Fitness.

Louisa Dellert © Lisa Pardey

Auch interessant

BACHMANN: Neues zum 100er

KLJAJIC: Macht und Mythos

GADY schickt Österreich in den Krieg

Körperscham

Unshame ist das Buch zu Dellerts Themen auf Instagram und es dreht sich darum, wie Frauen ihre Körperscham ablegen können. In einer Welt, die von Perfektion und Filtern geprägt ist, kein leichtes Unterfangen.

Cover eines Buches mit Hautfalten und dem Titel "Unshame" von Louisa Dellert.
Louisa Dellert "Unshame" © Ullstein allegria

Nachsicht mit sich

Dellert ruft nicht zu bedingungsloser Selbstliebe auf, sondern zu Nachsicht mit dem eigenen Körper. Und das ist eine wichtige, richtige Botschaft. Dazu gibt sie auch praktische Tipps, wie das gelingen kann, und sie lässt einige Expertinnen zu Wort kommen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Jelinek: Sogar die Tauben schimpfen über Benko

Kirchengast: Kaffee & Herzenswärme

Nothomb: Eine holprige Reise

DELLERT: Weg mit der Scham

KLJAJIC: Macht und Mythos

ILLIES, ein großer Erzähler

KNAPP: Dinge beim Namen nennen

GADY schickt Österreich in den Krieg

BACHMANN: Neues zum 100er

Geheime Dinge passieren hier