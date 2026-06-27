DELLERT: Weg mit der Scham

UNSHAME heißt das neue Buch von Moderatorin und Autorin Louisa Dellert.

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Es war einmal ein kleines Mädchen, das wenig gemein hatte mit den Popstars auf ihren Postern. Sie wurde gemaßregelt beim Pommesessen und weinte in Umkleidekabinen, weil es sich für seinen Körper schämte. Das Mädchen war Moderatorin und Autorin Louise Dellert und was sie erlebt hat, ist kein Märchen, sondern Realität.

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Intimer und ehrlicher Einblick ins Leben

Dellert war früher Fitness-Influencerin und hat sich intensiv mit ihrem Aussehen beschäftigt, besonders damit, dünn zu sein. Auf ihren sozialen Kanälen gibt sie nun einen sehr offenen und oft intimen Einblick dazu, was dieser Druck mit ihrer körperlichen und psychischen Gesundheit gemacht hat. Ihre Regel blieb aus, die Gedanken kreisten nur um Essen und Fitness.

Louisa Dellert © Lisa Pardey

Körperscham

Unshame ist das Buch zu Dellerts Themen auf Instagram und es dreht sich darum, wie Frauen ihre Körperscham ablegen können. In einer Welt, die von Perfektion und Filtern geprägt ist, kein leichtes Unterfangen.

Louisa Dellert "Unshame" © Ullstein allegria

Nachsicht mit sich

Dellert ruft nicht zu bedingungsloser Selbstliebe auf, sondern zu Nachsicht mit dem eigenen Körper. Und das ist eine wichtige, richtige Botschaft. Dazu gibt sie auch praktische Tipps, wie das gelingen kann, und sie lässt einige Expertinnen zu Wort kommen.