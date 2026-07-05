Rotes Hoppala: SPÖ vergisst auf Marterbauer

SPÖ-Regierungstreffen in Traiskirchen ++ Presseaussendung ohne den Finanzminister ++ Ausklang beim Heurigen

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Das SPÖ-Regierungsteam beriet am Wochenende über "gemeinsame Vorhaben und die Vorbereitung auf die politischen Herausforderungen der kommenden Monate" - das Treffen fand in der Heimatstadt von Parteichef und Vizekanzler Andreas Babler, Traiskirchen, statt. Konkret saß man im SPÖ-Parteilokal "La Rossa" zusammen.

Marterbauer fehlt in Presseaussendung

In der dazugehörigen Presseaussendung des roten Pressedienstes wird genau aufgezählt, welche SPÖ-Regierungsmitglieder dabei waren. Allerdings: In der ersten Fassung fehlt ausgerechnet der wichtigste Minister, nämlich Finanzminister Markus Marterbauer. Ein Missverständnis, wie es sich bald herausstellte: Denn Marterbauer war auf dem Foto zu sehen - und er hatte auch an den Beratungen teilgenommen.

Korrekterweise sandte der SPÖ-Pressedienst um 15.17 Uhr dann eine berichtigte Meldung mit Marterbauer aus.

Ausklang beim Heurigen

Und sonst? "Den gemeinsamen Ausklang verbrachte das Regierungsteam beim Heurigen Fuchs in Traiskirchen", teilte der SPÖ-Pressedienst mit. Dort sei auch die Traiskirchner Bürgermeisterin Sabrina Divoky zur Runde gestoßen.