NEOS starten Vorstoß für höheres Pensionsalter

Shetty sieht bei der ÖVP Bewegung ++ SPÖ hat Rentenreform bisher blockiert

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Die NEOS starten einen neuen Versuch, das gesetzliche Pensionsantrittsalter anzuheben. „An einer Diskussion über die Anpassung des Antrittsalters bei unseren Pensionen führt kein Weg vorbei. Schon seit Jahren treiben wir NEOS dieses Thema voran und warnen davor, dass unser Pensionssystem in der jetzigen Form unser Budget immer mehr belastet“, so Klubchef Yannick Shetty.

ÖVP-Politiker zeigte sich gesprächsbereit

Dass ÖVP-Finanzsprecher Andreas Ottenschläger am Sonntag in der ORF-Sendung „Hohes Haus“ gesagt habe, dass mit ihm innerhalb der ÖVP bereits offen über eine Anpassung des Antrittsalters gesprochen wird, sei zu begrüßen. „Wir NEOS haben schon immer gesagt, dass wir offen, ehrlich und ideologiebefreit über eine derartige Anpassung diskutieren müssen. Immerhin fließt aktuell jeder vierte Euro aus dem Budget in die Pensionskasse – Tendenz steigend. Wer diese Entwicklung ignoriert, der riskiert, dass der finanzielle Spielraum für Entlastungen und Zukunftsinvestitionen in Bildung, Gesundheit, Infrastruktur und vieles mehr immer kleiner wird. Es muss deshalb allen in der Regierung klar sein, dass wir jetzt über noch weitergehende Reformen diskutieren müssen und nicht erst dann, wenn das Boot schon gesunken ist“, so Shetty.