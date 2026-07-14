Flughafen-Diebe: Polizei sucht dieses Duo

Am Flughafen Wien haben zwei bislang unbekannte Täter einen unbeaufsichtigten Rucksack gestohlen. Nun fahndet die Polizei nach den Männern, die Laptops und viel Bargeld erbeutet haben.

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Der Vorfall ereignete sich am Samstag, 30. Mai, gegen 14:15 Uhr auf dem Gelände des Flughafens Wien. Im Bereich des Busbahnhofes am Terminal 3 entwendeten zwei bislang unbekannte Täter einen unbeaufsichtigten Rucksack. Die Männer stehen unter dem dringenden Verdacht des schweren Diebstahls. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Laptops und viel Bargeld gestohlen

In dem Gepäckstück befanden sich zahlreiche Wertgegenstände. Wie die Beamten mitteilten, erbeuteten die Täter unter anderem zwei Laptops sowie diverse Kredit- und Bankomatkarten. Zusätzlich steckte in der Tasche Bargeld in einer mittleren vierstelligen Höhe.

Fahndung nach diesem Mann. © LPD NÖ

Foto-Fahndung: Polizei bittet um Hinweise. © LPD NÖ

Fahndung mit Fotos der mutmaßlichen Täter

Da die Verdächtigen bislang nicht ausgeforscht werden konnten, wird nun öffentlich nach ihnen gesucht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurden Lichtbilder der beiden Männer freigegeben und veröffentlicht.

Sachdienliche Hinweise zur Ausforschung der bislang unbekannten Täter werden an den Kriminaldienst des Stadtpolizeikommandos Schwechat, Telefonnummer 059133-36-2215, erbeten.