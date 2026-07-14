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Für Senioren: SCS hilft gegen Hitze und Einsamkeit

Zwei ältere Frauen gehen lachend mit Kaffee durch ein Einkaufszentrum.
© Getty Images/Johner RF
Wenn draußen die Temperaturen steigen, sollen Einkaufszentren wie die Westfield Shopping City Süd in Vösendorf künftig zum Treffpunkt für Bewegung und soziale Kontakte für ältere Menschen werden.
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Viele Pensionisten kennen das Problem: Bei großer Hitze wird selbst ein kurzer Spaziergang schnell zur Belastung. Genau hier setzt das Forschungsprojekt "Mall Walking Austria" der Universität für Weiterbildung Krems an. Die Idee dahinter: Einkaufszentren sollen als klimatisierte und sichere Bewegungsräume genutzt werden, in denen ältere Menschen gemeinsam aktiv bleiben.

In Kanada oder Australien etwa wird "Mall Walking" seit Jahren erfolgreich gelebt. Dabei gehen Teilnehmer gemeinsam durch Einkaufszentren, betätigen sich dabei körperlich und knüpfen gleichzeitig neue Kontakte. In Österreich wird das Konzept nun speziell an die Bedürfnisse der heimischen Bevölkerung angepasst. Dabei sollen Menschen ab 60 Jahren nicht bloß teilnehmen, sondern aktiv an der Entwicklung des Angebots mitwirken.

Bei den nächsten Ideenwerkstätten in der Westfield Shopping City Süd (Vösendorf) am 30. Juli und 17. August können konkrete Vorschläge eingebracht werden. Diskutiert wird unter anderem über mögliche Treffpunkte, Gehstrecken, Pausenprogramme sowie Anreisemöglichkeiten. Zusätzlich findet am 23. August ein Online-Termin statt. Wichtig zu wissen: Das Forschungsprojekt läuft von August 2025 bis Juli 2028 und wird gemeinsam mit Forschungspartnern aus Australien und Dänemark umgesetzt.

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