Bauherr (42) erliegt nach Baustellen-Unfall seinen Verletzungen

Ein Windstoß wehte eine Abdeckplane über einen ungesicherten Bereich. Daher nahm der 42-Jährige eine Kante nicht wahr und stürzte ins Erdgeschoss.

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Nach einem Absturz auf einer Baustelle in Weinzierl am Walde (Bezirk Krems) ist ein 42-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann erlag im Universitätsklinikum St. Pölten seinen Verletzungen, bestätigte die Polizei am Dienstag auf Anfrage einen Onlinebericht der "NÖN" ("Niederösterreichische Nachrichten").

Der 42-Jährige war am Nachmittag des 7. Juli bei Arbeiten im Obergeschoß seiner Baustelle rund drei Meter abgestürzt. Ein starker Windstoß dürfte zuvor eine Abdeckplane über einen ungesicherten Bereich geweht haben. Der Mann konnte daher laut Polizei eine Kante nicht wahrnehmen und fiel ins Erdgeschoß. Der Notarzthubschrauber "Christophorus 2" flog den Niederösterreicher in der Folge in das St. Pöltner Uniklinikum, wo der 42-Jährige laut "NÖN" am Sonntag starb.