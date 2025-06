Gewessler statt Kogler: Grüne wählen ihre "Jeanne d'Arc" zur Chefin

Generationswechsel bei den Grünen. Am Sonntag wird Leonore Gewessler zur neuen Bundessprecherin gewählt.

Im ausgehenden Mittelalter hat man Heilige wie die "Jungfrau von Orleans" noch dem Scheiterhaufen überantwortet - heutzutage ist das Polit-Geschäft weniger gefährlich. Gleichwohl werden die Grünen am Sonntag in der Wiener Messe ihre streitbare Jeanne d’Arc zur Parteichefin wählen. Denn seit die gebürtige Steirerin als Klimaministerin vor etwas mehr als einem Jahr Ja zum EU-Renaturierungsgesetz sagt, ist sie parteiintern eine Heilige. Denn: Gewessler setzte damit nicht nur die türkis-grüne Koalition aufs Spiel, sie nahm damit auch persönliches Risiko: So drohte ihr nicht nur die Absetzung als Ministerin durchs Parlament. Eine furiose ÖVP drohte gleich mit Ministeranklage. Seitdem ist sie eines der Hauptangriffsziele der Wirtschaft, aber auch der FPÖ, die ja strikt gegen alle Klimamaßnahmen ist.

Auf ein Bier mit der neuen Frisur

Nun, seit dem Gang in Opposition gibt sich die allererste Klimaschützerin der Republik geläutert. Auch Gewessler hat eingesehen, dass viele Klima-Projekte bei der Bevölkerung nicht so gut ankamen, im Vorfeld ihrer Kür schob sie flugs eine Österreich-Tour ein, bei der sie zuhören wolle. "Mit Leonore auf ein Bier" sozusagen. Auch eine neue Frisur hat sie sich zugelegt, Gewessler trägt die Haare kürzer - und stets streng zurückgebunden.

Konkurrenz hätte sie durchaus gehabt. Auch Ex-Justizministerin Alma Zadic war durchaus als neue Chefin im Gespräch, der Oberösterreicher Stefan Kaineder sowie Klubobfrau Sigrid Maurer wurden als Doppelspitze lanciert. Doch am Ende wurde es Gewessler - ihr politischer Heiligenschein leuchtete einfach zu stark.

Gewessler - sie ist übrigens bereits die fünfte Frau an der Grünen-Spitze - muss ihre Partei jetzt auf Opposition trimmen. Das Motto wird sein: Herzlich, aber hart. Die Ex-Ministerin ist nicht unbedingt eine Frau der lauten Töne. Aber als Ministerin wich sie kein Jota von ihrem Klimaschutz-Kurs ab. Obwohl. Gewessler übt auch hier einen Rollenwechsel: Zuletzt erhielt sie ihren ersten Ordnungsruf im Nationalrat, weil sie der Regierung "Frotzelei" vorwarf.