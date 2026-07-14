Nur in Sandalen: Familie geriet bei Unwetter in Bergnot

Eine deutsche Familie, die nur in Sandalen gekleidet war, geriet während des Unwetters auf der Naggleralm in Techendorf in Bergnot und musste gerettet werden.

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Eine vierköpfige Familie aus Deutschland geriet während eines Unwetters am Dienstagnachmittag auf der Naggleralm in Techendorf in eine gefährliche Situation. Beim Abstieg wurden sie gegen 15.10 Uhr von einem plötzlichen Starkregen und schweren Sturmböen überrascht.

Der 44-jährige Familienvater versuchte mithilfe einer Navigations-App einen sicheren Weg zu finden. Jedoch wurden sie auf einen Wandersteig, der direkt entlang der dortigen Lifttrasse verläuft, geführt.

Sie trugen nur Sandalen

Die Gruppe war für ein Weiterkommen auf dem nassen Untergrund ungeeignet ausgerüstet. Die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet: "Da alle vier Personen lediglich Sandalen trugen, konnten sie den durch den Regen stark aufgeweichten, rutschigen und steil abfallenden Steig weder gefahrlos weitergehen noch umkehren. Der Familienvater setzte daraufhin mit seinem Mobiltelefon den Notruf ab."

Die Rettungskräfte rückten sofort aus. Ein Beamter der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei stieg gemeinsam mit einem Bergretter zu der gefangenen Familie auf. Die Retter führten sie sicher aus dem unwegsamen und rutschigen Gelände heraus. Die Familie wurde zunächst auf einem Quad zu einem Geländewagen gebracht. Die Gruppe aus vier Personen konnte von dort sicher ins Tal transportiert werden. Die Familie blieb unverletzt.