Eigener Teamchef sorgt für wilde Messi-Gerüchte

Argentinien kämpft mit Star Lionel Messi am Sonntag um die WM-Titelverteidigung. Doch wie geht es danach mit dem Star-Spieler weiter? Teamchef Lionel Scaloni sorgt mit einer Ansage für Aufsehen.

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Der WM-Titelverteidiger Argentinien trifft am Sonntag um 21:00 Uhr im großen Finale auf Spanien. Ob die aktuelle Weltmeisterschaft das letzte WM-Turnier von Lionel Messi ist? "Woher soll ich das wissen", sagte Erfolgstrainer Lionel Scaloni vor dem Endspiel gegen den Europameister.

Zukunft von Messi völlig offen

"Das müssten Sie ihn fragen. Ich habe keine Ahnung, denn er überrascht mich immer wieder. Das ist eine Frage für ihn", meinte der 48-jährige Teamchef über die legendäre Nummer zehn Argentiniens. Damit schürte Scaloni bei vielen Fans die Hoffnung, dass Messi bei der Weltmeisterschaft im Jahr 2030, die in sechs Ländern ausgetragen wird, noch einmal dabei sein könnte. Ein Spiel wird dabei auf argentinischem Boden in Buenos Aires stattfinden. Der Star-Spieler wäre zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits 42 Jahre alt.

Ein historisches Finale

Für den 39 Jahre alten und achtmaligen Weltfußballer ist das aktuelle Finale ein ganz besonderes Jubiläum. Es findet exakt 7.338 Tage oder genau 20 Jahre nach seinem ersten Einsatz bei einer Weltmeisterschaft statt. Diesen Premiereneinsatz krönte er bei der WM 2006 in Deutschland mit seinem ersten Treffer. Am Sonntag wird er nun sein drittes WM-Finale bestreiten. Nach der Endspiel-Niederlage gegen Deutschland im Jahr 2014 führte er sein Heimatland vor vier Jahren zum ersehnten Titel. Das Match gegen Spanien wird für ihn das 34. WM-Spiel bei insgesamt sechs Endrunden sein.

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Großes Lob vom Erfolgstrainer

"Mit 39 Jahren noch ein Finale zu erreichen, ist unglaublich", sagte Scaloni voller Anerkennung. "Wir sollten es genießen und müssen diese Leistung anerkennen", schob der Coach hinterher. Messi sei eine absolute "Legende", doch der Trainer betonte auch den Wert des gesamten Kollektivs: "Die gesamte Mannschaft hat uns zu einigen großartigen Jahren geführt. Was sie geleistet haben, ist unglaublich. Ewiger Dank vom Trainerstab. Ich hoffe, wir gewinnen, aber selbst wenn nicht, war der Weg unglaublich. Ein Vorbild für alle."