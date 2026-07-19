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Freude und Frust

Bizarr: Olise bricht Pele-Rekord ganz ohne Tor

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Frankreichs Trainer umarmt einen Spieler nach dem Spiel bei der Fußball-WM 2026 in Miami.
© APA/AFP/ROBERTO SCHMIDT
Kein Finale, kein dritter Platz aber ein Rekord - das steht Michael Olise, Star des FC Bayern, zu.
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Nachdem Mbappe sich zum besten WM-Schützen jemals krönt, bricht auch sein Team-Kollege Olise einen alten Rekord.

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Insgesamt sieben Vorlagen machte Olise zur Weltmeisterschaft 2026. Bei der Niederlage gegen England waren es alleine 2, beide für Mbappe. Somit löst der Franzose den bisherigen, langen Rekordhalter Pele ab. Der ehemalige Brasilien-Star stellte diesen Rekord zur WM 1970 auf.

Trotz des neuen Bestwertes bleibt dem Star der "Les Bleus" vor allem eines verwehrt: Ein Tor bei der WM. Das dürfte Olise nämlich besonders ärgern, da er bis heute noch auf seinen ersten WM-Treffer generell wartet. Damit muss er auf die nächste Weltmeisterschaft in Marokko, Spanien, Portugal, Uruguay, Argentinien und Paraguay im Jahr 2030 warten.

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