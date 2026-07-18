Mbappe bizarr: Lächeln trotz 0:4 & Trikottausch!

Im Spiel um Platz drei gegen England, das Frankreich am Ende mit 4:6 verlor, zeigte Superstar Kylian Mbappé zwei völlig unterschiedliche Gesichter.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Obwohl er dem scheidenden Nationaltrainer Didier Deschamps vor der Partie noch ein emotionales Statement gewidmet hatte, ließ der Kapitän sein Team in der ersten Hälfte zunächst böse im Stich.

Mbappe Teils schrägem Auftritt

Während die Franzosen bis zur Pause mit 0:4 in Rückstand gerieten, fiel Mbappe durch lustloses Verhalten auf: Er blieb nach Ballverlusten stehen, lächelte bei Gegentoren und schien primär daran interessiert zu sein, mit einem eigenen Treffer Lionel Messi in der Torschützenliste zu überholen.

Für weiteres Unverständnis sorgte er beim Halbzeitpfiff. Trotz der sportlichen Demütigung verließ er den Platz bestens gelaunt, tauschte sein Trikot frühzeitig und spazierte oberkörperfrei scherzend neben dem englischen Nationaltrainer Thomas Tuchel. Außerdem wechselte Mbappe in der Pause das Trikot mit Morgan Rogers und stellt damit die Frage auf, ob er das Spiel überhaupt ernst nahm.

Die Halbzeitansprache von Deschamps verfehlte ihre Wirkung jedoch nicht, denn nach dem Seitenwechsel drehte Mbappe plötzlich auf. Bereits in der 48. Minute traf er zum 1:4, erreichte damit sein persönliches Ziel, Messi in der Torschützenwertung zu überholen, und legte nur wenig später das 2:4 durch Bradley Barcola (54.) auf. In der 66. Minute setzte der Stürmer seine Leistungssteigerung mit seinem Treffer zum 3:4 fort.