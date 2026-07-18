Fußball WM
TV
E-Paper
Sport

Turnier-Bilanz

FIFA jubelt: 48-Teams-WM soll Mega-Erfolg sein

OR
von
Wenger ist mit der WM sehr zufrieden.
© Icon Sportswire via Getty Images
Nach Ansicht der technischen Studiengruppe der FIFA war die Aufstockung der Fußball-Weltmeisterschaft von 32 auf 48 Mannschaften ein voller Erfolg.
OE24 auf Google bevorzugen

Der frühere Startrainer Arsene Wenger betonte, dass sich Befürchtungen über ein mögliches Desaster für kleinere Nationen nicht bestätigt hätten und die Qualität des Turniers stattdessen "sehr hoch" gewesen sei.

Auch interessant

Laporte vor WM-Finale: "Argentinien lässt oft Bein stehen"

Zidane-Start bei Frankreich: Datum nun fixiert

WM-Finale: Unwetter stoppt Spaniens Abschlusstraining

Leistungsunterschiede immer geringer

Laut Wenger werden die Leistungsunterschiede zwischen vermeintlich großen und kleinen Teams immer geringer, was beispielsweise das starke WM-Debüt von Außenseiter Kap Verde verdeutlichte. Zudem zeigten die Daten, dass sich Regelanpassungen bewährt hätten: Abstöße wurden von den Torhütern schneller ausgeführt und medizinische Unterbrechungen gingen deutlich zurück.

Neuer Taktik-Trend

Ein weiterer auffälliger Trend dieser WM war die Verdopplung der Weitschusstore im Vergleich zum Turnier in Katar. Jürgen Klinsmann, der ebenfalls dem FIFA-Gremium angehört, erklärte dazu: "Wir haben gesehen, dass viele Teams tief verteidigt haben und schwer zu durchbrechen waren." Er könne sich gut vorstellen, dass künftig viele Mannschaften – auch auf Vereinsebene – "diesen tiefen Block kopieren" werden. Statistisch gesehen verharrten die Teams ohne Ballbesitz im Durchschnitt länger in einer tiefen Abwehr als noch 2022, weshalb ein schnelles Umschaltspiel enorm an Bedeutung gewonnen hat. Dies praktizierten auch die beiden Finalisten Spanien und Argentinien überaus erfolgreich. Abschließend kündigte Wenger an, die Auswirkungen der teils unpopulären Trinkpausen noch einmal detailliert zu analysieren. Zwar seien diese nicht überall auf Zustimmung gestoßen, jedoch hätten sie seinem persönlichen Eindruck nach die Ergebnisse nicht sonderlich beeinflusst.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Eigener Teamchef sorgt für wilde Messi-Gerüchte

Spanien-Star hat jetzt eigene Meme-Katze

WM-Finale: Unwetter stoppt Spaniens Abschlusstraining

FIFA musste 7 Millionen Hass-Kommentare löschen

Privatjet-Wahnsinn: Infantinos irre WM-Flüge

Laporte vor WM-Finale: "Argentinien lässt oft Bein stehen"

WM-Platz 3: Radikal-Rotation bei England & Frankreich

Zidane-Start bei Frankreich: Datum nun fixiert

FIFA jubelt: 48-Teams-WM soll Mega-Erfolg sein

Rot-Skandal: Trump gießt nochmal Öl ins Feuer