22 Tore! Mbappe bricht Messis WM-Rekord

Der französische Top-Star kann sich trotz der bitteren 4:6 Niederlage gegen England um Platz 3 freúen: Er liegt nun alleine an der Spitze der ewigen Torjägerliste der Weltmeisterschaften.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Frankreichs Stürmerstar Kylian Mbappe hat WM-Geschichte geschrieben und in der ewigen WM-Torschützenliste die alleinige Führung übernommen.

Der bisherige Rekordhalter Lionel Messi liegt nun mit 21 Toren an zweiter Stelle. Mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 3:4 in der 66. Minute im Spiel um Platz drei gegen England verbuchte der 27-Jährige Franzose sein 22. WM-Tor und verbesserte damit den Rekord.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

In der Wertung des aktuellen Turniers in den USA, Mexiko und Kanada liegt Mbappe mit zehn Toren vorne. Messi, der am Sonntag um 21 Uhr mit Argentinien gegen Europameister Spanien um den Titel spielt, hat bislang acht Treffer auf dem Konto.