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Mit 27 Jahren!!

22 Tore! Mbappe bricht Messis WM-Rekord

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Ein französischer Fußballspieler im blauen Trikot jubelt auf dem Spielfeld.
© APA/AFP/ROBERTO SCHMIDT
Der französische Top-Star kann sich trotz der bitteren 4:6 Niederlage gegen England um Platz 3 freúen: Er liegt nun alleine an der Spitze der ewigen Torjägerliste der Weltmeisterschaften.
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Frankreichs Stürmerstar Kylian Mbappe hat WM-Geschichte geschrieben und in der ewigen WM-Torschützenliste die alleinige Führung übernommen.

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Der bisherige Rekordhalter Lionel Messi liegt nun mit 21 Toren an zweiter Stelle. Mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 3:4 in der 66. Minute im Spiel um Platz drei gegen England verbuchte der 27-Jährige Franzose sein 22. WM-Tor und verbesserte damit den Rekord.

In der Wertung des aktuellen Turniers in den USA, Mexiko und Kanada liegt Mbappe mit zehn Toren vorne. Messi, der am Sonntag um 21 Uhr mit Argentinien gegen Europameister Spanien um den Titel spielt, hat bislang acht Treffer auf dem Konto.

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