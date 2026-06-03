In DIESEM Land machen die Österreicher am liebsten Urlaub

Die Österreicher zieht es im Sommerurlaub 2026 massenhaft ans Meer. Eine aktuelle ÖAMTC-Umfrage zeigt nun ganz deutlich, welche Adria-Länder bei den Urlaubern aktuell die absoluten Spitzenreiter sind.

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Jedes Jahr zieht es Millionen Menschen aus ganz Europa an die Adria, da das östliche Mittelmeer mit türkisfarbenem Wasser und vielen Inseln extrem viel auf engem Raum bietet. Eine neue Studie des ÖAMTC zum Sommerurlaub 2026, für die Ende März insgesamt 1000 Personen befragt wurden, liefert jetzt klare Zahlen zu den Reiseplänen für die kommenden Monate. Sensationelle 94 Prozent der Befragten wollen im Sommer verreisen, wobei es 70 Prozent in das Ausland zieht. Der Urlaub an der Adria boomt regelrecht, und für Deutsche ist er zudem günstiger als fast alle Alternativen am Mittelmeer.

Italien bleibt die Nummer eins

Laut den Daten liegt das Nachbarland Italien mit 19 Prozent der Nennungen ganz klar an der Spitze der beliebtesten Reiseziele. Das Land punktet traditionell mit einer breiten Angebotspalette, die von den Stränden Apuliens und Siziliens bis zu den Seen im Norden reicht. Zudem profitieren die italienischen Regionen von der jahrzehntelangen Reiseerfahrung der österreichischen Urlauber.

Kroatien holt stark auf

Kroatien folgt mit 16 Prozent bereits auf dem starken zweiten Platz und landet damit noch vor Griechenland und Spanien, die jeweils nur neun Prozent erreichen. Dass das Adrialand trotz gestiegener Preise und dem Eintritt in die Eurozone so nah an Italien heranrückt, ist bemerkenswert. ÖAMTC-Reiseexpertin Yvette Polasek fasst zusammen: "Die Rahmenbedingungen sind herausfordernd, der Wunsch nach Urlaub ist dennoch ungebrochen." Branimir Tončinić, Direktor der Repräsentanz des Kroatischen Tourismusverbands in Österreich, betont, dass der österreichische Markt zu den treuesten Quellmärkten gehört. Kroatien verbuchte 2026 schon über eine Million Übernachtungen, besonders in Istrien und der Kvarner-Region. Allerdings haben ein paar Touristenattraktionen ihre Preise verdoppelt.

Urlauber planen sehr früh

Die Reiseentscheidung für die kommenden Monate fällt bei den meisten Urlaubern extrem früh aus. Zum Zeitpunkt der ÖAMTC-Erhebung hatten bereits 40 Prozent ihre Reise fest gebucht. Weitere 45 Prozent planen die Buchung fest für die kommenden Wochen ein. Neben dem persönlichen Interesse spielen finanzielle Überlegungen eine wichtige Rolle bei der Zielwahl.

Sparen beim Urlaubsbudget angesagt

Laut Yvette Polasek geben 15 Prozent an, dass die finanzielle Situation ausschlaggebend für die Wahl des Urlaubsziels war oder sein wird. Das durchschnittliche Urlaubsbudget liegt im Jahr 2026 bei 1189 Euro pro Person und damit leicht unter dem Vorjahreswert von 1233 Euro. Stolze 83 Prozent wollen gezielt auf günstigere Varianten setzen, indem sie preiswertere Unterkünfte wählen, kürzer verreisen oder direkt vor Ort sparen. Der Urlaub am Meer bleibt mit 59 Prozent dennoch die beliebteste Urlaubsart, gefolgt von Städtereisen mit 31 Prozent. Knappe 70 Prozent reisen mit dem eigenen Pkw an, was die geografische Nähe Kroatiens unterstreicht.