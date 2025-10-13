Glamour in Wien: Sylvie Meis trägt ein Collier im Wert von über 100.000 Euro!

Die Moderatorin ist der Stargast bei den Vienna Awards 2025 - zum 15. Jubiläum hat sie sich für ein ganz besonderes Schmuckstück entschieden.

Wenn am Mittwoch, dem 15. Oktober 2025, die Vienna Awards ihr 15-jähriges Jubiläum feiern, wird in Wien nicht nur die Crème de la Crème der Mode- und Medienwelt erwartet – auch der rote Teppich selbst dürfte vor Glamour erstrahlen. Denn Sylvie Meis wird an diesem Abend zum funkelnden Mittelpunkt der Gala.

Die Moderatorin trägt Juwelen von Chopard – und sorgt damit schon vorab für Gesprächsstoff. Besonders spektakulär: ein Collier im sechsstelligen Preissegment, das eigens für diesen Anlass ausgewählt wurde.

Ein Collier der Superlative

Das atemberaubende Schmuckstück ist ein Einzelstück aus der Haute Joaillerie von Chopard. Entworfen wurde es von Caroline Scheufele, Co-Präsidentin und Artistic Director des Hauses. Das floral inspirierte Design vereint eine opulente Mischung seltener Edelsteine, die jedes Licht im Raum einfangen dürften.

Die Zahlen sprechen für sich:

391 Türkise mit insgesamt 62,04 Karat

97 Saphire mit 20,30 Karat

90 Rubine mit 4,09 Karat

156 weitere Saphire mit 18,86 Karat

83 Saphire mit 7,67 Karat

547 Tsavoriten mit 21,52 Karat

133 pinkfarbene Spinelle mit 0,87 Karat

Ein wahres Meisterwerk – im sechsstelligen Eurobereich angesiedelt.

Das Collier von Chopard ist mehr als 100.000 Euro wert. © Chopard

Glamour für den großen Moment

Mit diesem Collier wird Sylvie Meis ihren Auftritt bei den Vienna Awards zweifellos zu einem der Highlights des Abends machen. Ihr Look soll „intensiv und festlich schillern“ – perfekt abgestimmt auf das glanzvolle Jubiläum der Wiener Mode-Gala.

Die Vienna Awards, die heuer ihr 15-jähriges Bestehen feiern, gelten als eine der wichtigsten Fashion- und Lifestyle-Veranstaltungen Österreichs. Stars, Designer und Persönlichkeiten aus ganz Europa reisen an, um den Glamour in der Hauptstadt zu zelebrieren – und Sylvie Meis wird dabei garantiert alle Blicke auf sich ziehen.