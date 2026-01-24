"KitzRaceParty": Ibrahimovic outet sich als Arnie-Super-Fan

"Wiederholungstäter" Zlatan Ibrahimović und Kitz-Neuling Jürgen Klopp sorgten für Blitzlichtgewitter - Party im VIP-Zelt mit hoher Promidichte.

Mit der "KitzRaceParty" in Harti Weirathers VIP-Tempel im Zielgelände der "Streif" ist Samstagabend der letzte große Höhepunkt des üppigen Kitz-Societytreibens auf dem Programm gestanden. Die Promidichte am Red Carpet war einmal mehr hoch. Auch wenn einige Top-Stars der letzten Jahre fehlten, machten die, die kamen, das Manko wieder wett. Wie bereits im Vorjahr entpuppte sich dabei die schwedische Fußball-Ikone Zlatan Ibrahimović als wahrer Blitzlicht-Magnet. Aber auch "Kitz-Debütant", Startrainer Jürgen Klopp, wurde von den Fotografen hell erleuchtet.

Im oe24-Interview kam Ibrahimovic aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Es war unglaublich, das Rennen so nah mitzuverfolgen", so der Star-Kicker. Noch mehr begeistert als vom Rennen war Zlatan aber von Arnold Schwarzenegger. "Ich bin ein riesen Fan von Arnold. Er ist der Held meiner Jugend. Ich habe die "Terminator"-Filme geliebt! Es war mein großer Wunsch ihn einmal zu treffen und der ging heute in Erfüllung", schwärmt Ibrahimovic.

Zlatan Ibrahimovic mit Ehefrau Helena © Fuhrich

Die große Gala am Samstag ließ Arnie aber dennoch aus. Dafür stand neben Ibrahimovic eine zweite Fußball-Legende im Rampenlicht - Jürgen Klopp. Der Red-Bull-Fußballchef schien es sich mit dem bekannten Sieger-Lächeln und dem Charisma von Schwarzenegger in einem Charme-Kraftakt regelrecht messen zu wollen.

Jürgen Klopp © Fuhrich

Ibrahimović als Arnie-Fan, DJ Ötzi als ORF-Reporter

DJ Ötzi mit Tochter Lisa Marie und Ehefrau Sonja © Fuhrich

Mithalten in Sachen Kitz-Begeisterung konnte der omnipräsente DJ Ötzi. Das Kitz-Urgestein, das auch heuer weder Weißwurstparty noch "Klima-Charity-Dinner" noch "KitzRaceParty" ausließ, betrat den Red Carpet gemeinsam mit Frau Sonja und Tochter Lisa-Marie. Im Talk mit oe24 betonte Friedle, dass es für ihn das erste Kitz-Wochenende war, das für ihn harte Arbeit war. Er drehte mit Tochter Lisa Marie für den ORF die Kitz-Backstage-Doku, die Sonntagabend auf ORF ausgestrahlt wird.

Bernie Ecclestone mit Familie © Fuhrich

Kathi Stumpf und Alex Beza © Fuhrich

Leona König und Alexander Wrabetz © Fuhrich

Viele Skilegenden am Red Carpet

Neben DJ Ötzi, Ibrahimović und Klopp zeigten sich auch einige Skilegenden in offenherziger und öffentlichkeitswirksamer Zeige- und Posierlaune. Da wären etwa gewesen: Franz Klammer mit Tochter Sophie, Aksel Lund Svindal, Alexandra Meissnitzer, Aleksander Aamodt Kilde, Felix Neureuther, Hannes Reichelt oder auch Didier Cuche. Auch Südtirols Ski-Ass Dominik Paris gab sich ein Society- und Blitzlicht-Stelldichein.

Abseits der Skifahrer-Riege - sowohl noch "praktizierend" als auch "im Ruhestand" - gaben sich FIS-Präsident Johan Eliasch, der deutsche Ex-Schwimmstar Franziska van Almsick oder Starkoch Johann Lafer die Ehre. Beachtlich indes die Kondition von Ex-Formel 1-Zampano Bernie Ecclestone: Der 95-Jährige wollte sich nach dem Besuch des Rennens und dem nachfolgenden Charity-Race auch die "RaceParty" nicht entgehen lassen und schritt mit Ehefrau Fabiana über den Roten Teppich.

Rita Ora spielt auf, Geburtstagskind Weirather gefeiert

Unabhängig von Profession, Status oder Bekanntheitsgrad erwartet die Promi-Riege bei der "KitzRaceParty", die nach dem Red Carpet unter Ausschluss der medialen Öffentlichkeit über die Bühne geht, in einem mehr als großzügig geschnittenen, zweistöckigen "Zelt", ein üppiges Menü, zur Einstimmung feiner Pop-Jazz sowie schließlich der Hauptact Rita Ora. Die Britin wird der illustren Gästeschar mit ihren großen Hits einheizen.

Noch etwas wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hinter verschlossen Türen beim fröhlichen und ungestörten Feiern passieren: Die Geburtstagsfeier von WWP-Chef und Kitz-Vermarkter Weirather, dem bereits vor der Party weitum hörbar ein Geburtstagsständchen gesungen worden war. Die Tiroler Skilegende wird am Sonntag 68 Jahre alt.