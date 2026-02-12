Alles zu oe24VIP
Letzte Semesterferien-Staffel beginnt: Hier herrscht Stau-Alarm
© APA/HELMUT FOHRINGER

360.000 Kinder

Letzte Semesterferien-Staffel beginnt: Hier herrscht Stau-Alarm

12.02.26, 21:30 | Aktualisiert: 13.02.26, 13:43
Teilen

Fast 360.000 Kinder und Jugendliche in der Steiermark und Oberösterreich bekommen ihre Schulnachrichten.

OÖ/Stmk. In der Steiermark und Oberösterreich beginnt am Freitag die letzte der drei Semesterferien-Staffeln: Rund 360.000 Buben und Mädchen erhalten dort ihre Schulnachrichten und starten in die einwöchigen Ferien. Gleichzeitig endet für die etwa 350.000 Schüler in Tirol, Salzburg, Kärnten, Vorarlberg und im Burgenland die Semesterwoche - sie kehren kommende Woche wieder in die Klassenzimmer zurück.

Nach der letzten Semesterferienstaffel müssen die Schüler bis zum Beginn der nächsten Auszeit noch etwas warten: Letzter Schultag vor den Osterferien ist erst am 27. März.

Heute  ist vom Nachmittag bis in den Abend mit Staus auf den bekannten Stadtausfahrten zu rechnen:

  • Mühlkreisautobahn (A7), Richtung Westautobahn (A1), zwischen Hafenstraße und Knoten Linz, abschnittsweise
  • Umfahrung Ebelsberg, stadtauswärts, vor dem Mona-Lisa-Tunnel
  • Kremstal Straße (B139), Richtung Donaulände, zwischen Sandgasse und Römerbergtunnel

Die zweite Reisewelle des Wochenendes erwartet der ARBÖ am morgigen Valentinstag vor allem zwischen den frühen Morgenstunden und dem späten Vormittag. Es dominiert die Anreise in die Skigebiete, die sich mit dem klassischen Wochenendverkehr überlagert.

Die wahrscheinlichsten Staustrecken am Samstag sind:

  • Westautobahn (A1), im Großraum Salzburg sowie in Richtung Grenzübergang Walserberg/Bad Reichenhall
  • Autobahn München–Salzburg (A8), Richtung Salzburg vor dem Grenzübergang Walserberg/Bad Reichenhall
  • Pyhrnautobahn (A9), im Bereich der Tunnelkette Klaus sowie vor der Ausfahrt ins Ennstal
  • Tauernautobahn (A10), rund um Salzburg, vor dem Knoten Pongau sowie auf der Tauernscheitelstrecke, insbesondere vor dem Tauerntunnel
  • Pinzgauer Straße (B311), zwischen dem Steinpass und Lofer
  • Ennstal Straße (B320), zwischen Radstadt und Schladming

Ab dem frühen Sonntag-Nachmittag ist im Großraum Salzburg sowie vor dem Grenzübergang Walserberg/Bad Reichenhall in Richtung Deutschland mit Staus zu rechnen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

