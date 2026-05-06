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Kuh-Rettung Brixental
© ZOOM.TIROL

Nach 3-Meter-Sturz

Spektakulärer Einsatz: Kuh mit Kran aus Jauchegrube gerettet

06.05.26, 08:59
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Das Tier war aus der Weide ausgebüxt und in die Grube gestürzt. 

Ein tierischer Notfall sorgte am Dienstagabend für Aufregung in Hopfgarten im Brixental: Gegen 20.30 Uhr wurden 15 Feuerwehrleute der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr alarmiert. Der Grund: Eine Kuh war in eine Jauchegrube gestürzt. Das Tier hatte zuvor die Weide trotz Zaun verlassen und lief über eine Abdeckung, die plötzlich nachgab.

Kuh-Rettung Brixental
© ZOOM.TIROL

Sturz aus 3 Metern – Glück im Unglück

Die Kuh fiel rund 3 Meter in die Tiefe. Glücklicherweise war die Grube noch mit etwa 0,5 Metern Mist gefüllt, wodurch der Aufprall abgefedert wurde. Das Tier blieb dabei völlig unverletzt. Für die Bergung wurde ein Spezialkran aus dem nahegelegenen Itter angefordert, mit dem die Kuh sicher zurück ans Tageslicht gehoben werden konnte.

Rettung nach 1 Stunde erfolgreich abgeschlossenNach rund 1 Stunde war der Einsatz beendet – mit einem glücklichen Ausgang für Tier und Besitzer. Die schnelle Reaktion der Feuerwehr verhinderte Schlimmeres. Der Vorfall zeigt einmal mehr: Auch auf dem Bauernhof kann es plötzlich gefährlich werden.

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