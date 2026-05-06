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Neuer Bikepark am Schneeberg öffnet – mit Mega-Kunstwerk
© NÖVOG/Frühmann

Rasant

Neuer Bikepark am Schneeberg öffnet – mit Mega-Kunstwerk

06.05.26, 10:24
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Star-Künstler VOKA malt für den Alpen Bikepark – und das Eröffnungs-Wochenende wird episch.

Der Countdown läuft! Am 15. Mai 2026 öffnet der brandneue Alpen Bikepark Schneeberg nach einem Jahr Bauzeit seine Tore – und der Hype ist riesig! Mehr als 12 Kilometer Trails und Lines plus ein Riders Playground warten auf die Bike-Community. Doch das ist noch nicht alles.

VOKA enthüllt sein Meisterwerk – und es ist atemberaubend!

Neuer Bikepark am Schneeberg öffnet – mit Mega-Kunstwerk
© NÖVOG/Frühmann

Kurz vor der Eröffnung wurde ein gut gehütetes Geheimnis gelüftet: Star-Künstler VOKA aus Puchberg hat ein spektakuläres Gemälde eines Bikers geschaffen – kraftvolle Farben, markante Pinselstriche, pure Adrenalin-Energie auf Leinwand! Ab dem 15. Mai ist das Werk im Bikepark zu sehen. LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) schwärmt: "„Kraft, Tempo, Adrenalin – genau das, was Biker auf den Trails erleben. Das ist nicht nur Kunst. Das ist ein echtes Aushängeschild!" Das Kunstwerk wurde feierlich im Beisein von Landbauer und den NÖVOG-Geschäftsführern Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl enthüllt. Gute Nachricht für VOKA-Fans: Zur Eröffnung gibt's eine limitierte Auflage an Kunstdrucken – wer einen will, muss schnell sein!

Eröffnungs-Wochenende: Drei Tage Wahnsinn

Vom 15. bis 17. Mai wird am Schneeberg gefeiert – und zwar richtig:
15. Mai ab 14 Uhr: Jump-Sessions mit Bikepark-Ambassador Clemens Kaudela und den Ruso Bros – Freestyle pur!
16. Mai: „Ride with the Pro" mit Clemens Kaudela – die Tickets wurden bereits über Social Media verlost!

Tickets – aber schnell

Der 15. Mai ist bereits ausgebucht – Tickets gab's nur über Instagram und Facebook zu gewinnen. Ab 16. Mai startet der offizielle Ticketverkauf – alle Infos kommen über die Social-Media-Kanäle des Alpen Bikepark Schneeberg.Der Schneeberg wird zum Mekka der Biker – wer ist dabei?

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