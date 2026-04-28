Feuer-Inferno in Thaya: Baby mit 2 Monaten gerettet!

Drei Familien verlieren alles - 1,2 Millionen Euro Schaden - Schule abgesagt - Welle der Hilfsbereitschaft!

Thaya (Bezirk Waidhofen an der Thaya). Dramatische Nacht in Thaya! Dienstagfrüh um 4.45 Uhr entdeckte eine Bewohnerin einen "hellen Lichtschein" vor dem Haus - Sekunden später stand die Reihenhausanlage in Flammen! Drei Familien verloren ihr Zuhause, darunter vier Kinder und ein zwei Monate altes Baby!

Inferno in der Nacht - ein Haus komplett zerstört

© APA/BFK WT/ST. MAYER

Das Feuer breitete sich rasend schnell aus: Ein Reihenhaus wurde völlig vernichtet, ein zweites stark beschädigt, ein drittes leicht. Der Schaden: Satte 1,2 Millionen Euro! Ausgebrochen sein dürfte das Feuer im Bereich eines Carports. 125 Feuerwehrleute aus 12 Feuerwehren und drei Gemeinden kämpften gegen die Flammen - gegen 7.00 Uhr war der Brand endlich unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in den Nachmittag!

Schule musste zusperren

Die Rauchwolke zog direkt Richtung Volksschule - der Direktor entschied sofort: Kein Unterricht am Dienstag! Sicherheit geht vor. Und noch ein trauriges Kapitel: Sechs Katzen galten zunächst als vermisst.

Ganz Österreich hilft - Spenden REICHEN bereits!

Die betroffenen Familien werden in Ersatzquartieren untergebracht. Doch die Solidarität ist überwältigend! Binnen kürzester Zeit fluteten Kleidung und Spielsachen die Sammelstelle - so viel, dass die Gemeinde jetzt Entwarnung gibt: Weitere Spenden werden nicht mehr benötigt.