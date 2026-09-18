Real zu Gast bei Atletico: Mourinho feiert nach 13 Jahren Comeback

Feuerwerk in Spanien: Jose Mourinho feiert nach 13 Jahren sein Comeback im Madrid-Derby, wenn Real am Sonntag bei Atletico gastiert und die Verfolgung auf Barcelona aufrechterhalten will.

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Das Metropolitano Stadium wird am Sonntagnachmittag zum Schauplatz des mit Spannung erwarteten Derbys zwischen Atletico Madrid und Real Madrid (16:15 Uhr/live DAZN & oe24-Liveticker). Die Königlichen reisen mit 15 Zählern aus den ersten sechs Ligaspielen als Tabellenzweiter an und wollen den Drei-Punkte-Rückstand auf Spitzenreiter FC Barcelona verkürzen. Die von Diego Simeone trainierten Hausherren liegen mit 13 Punkten auf dem vierten Rang und meldeten sich zuletzt nach Pleiten gegen Athletic Bilbao und Liverpool mit souveränen Siegen gegen Real Sociedad (3:0) und Osasuna (4:0) eindrucksvoll zurück.

Mourinho kehrt 13 Jahre nach historischer Pleite zurück

Besondere Brisanz erhält der Kracher durch die Rückkehr von Jose Mourinho. Der Portugiese bestreitet sein erstes Madrid-Derby seit 2013. Damals erlitt Real im Copa-del-Rey-Finale im eigenen Bernabeu-Stadion eine schmerzhafte 1:2-Niederlage nach Verlängerung: Cristiano Ronaldo brachte die Königlichen zwar früh in Führung, doch Diego Costa glich aus, ehe Miranda in der 98. Minute den Siegtreffer für Atletico köpfte. Damit beendeten die Colchoneros eine 14 Jahre andauernde Durststrecke ohne Derby-Sieg – der Wendepunkt in der modernen Rivalität. Nun peilt Real im Metropolitano den insgesamt 126. Pflichtspielsieg der Vereinshistorie an.

Engpässe bei Atletico – Bellingham kehrt bei Real zurück

Hoffnungsträger vor dem Stadt-Derby: Real-Mittefeldstar Jude Bellingham zeigt sich beim Abschlusstraining ballverliebt und steht vor seiner Rückkehr in die Startelf gegen Atletico Madrid. © EPA

Personell müssen beide Trainer wichtige Entscheidungen treffen. Atletico drohen die Ausfälle von Julian Alvarez, Pablo Barrios und Alexander Sorloth. Neuzugang Jonathan David dürfte nach seinem Treffer gegen Osasuna erneut im Angriff auflaufen. Bei Real Madrid fehlen weiterhin Eder Militao, Rodrygo und Ferland Mendy verletzungsbedingt. Dafür stehen Denzel Dumfries und Spielmacher Jude Bellingham vor der Rückkehr in die Startelf, während Star-Angreifer Vinicius Junior an der Seite von Kylian Mbappestürmen wird.